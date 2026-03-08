Masters 1000 Indian Wells: Darderi out al debutto, vince Hijikata

Sconfitta a sorpresa nella notte a Indian Wells per Luciano Darderi, sconfitto all’esordio nel Masters 1000 californiano dall’australiano Rinky Hijikata, che dopo aver passato le qualificazioni e aver battuto Francesco Maestrelli conferma il suo eccellente momento di forma e l’adattabilità a questi campi imponendosi sul n.21 ATP per 4-6 6-2 6-4. L’australiano ha vinto con merito, è stato più bravo a coprire il campo e imporre una velocità di gioco complessivamente superiore, appoggiandosi alla perfezione alla maggior potenza di Darderi e aprendo gli angoli. Un tennis asciutto, efficace e più corretto per questo tipo di condizioni, mentre l’italiano è andato a “sbattere” contro la regolarità dell’avversario forzando troppi errori, anche col diritto. Si è pure un po’ innervosito Darderi e questo non l’ha certamente aiutato a mantenere il focus sul proprio tennis. Luciano aveva sempre battuto Rinky nei precedenti, disputati a Roland Garros 2025 e US Open 2025. Nelle due ore e otto minuti di gioco, Darderi ha vinto il 64% dei punti con la prima di servizio (mettendone in gioco il 59%) e ha salvato 5 delle 9 palle break concesse. Tuttavia il dato colpi vincenti – errori ben spiega come il match sia stato condotto da Hijikata: il 25enne di Sydney infatti ha chiuso la partita con 41 winner e 39 errori, mentre il saldo del nativo di Villa Gesell è ampiamente negativo (17-27).

L’incontro parte subito male per Darderi, subisce le risposte e accelerazioni molto aggressive di Hijikata, bravo a strappare un break immediato a 15 all’avvio, e quindi serve bene consolidando il vantaggio sul 2-0. È netta la differenza di potenza tra i due, tutta a favore di Darderi, ma l’australiano vola sul campo, arriva benissimo sulla palla e anticipa sfruttando alla perfezione tutta l’energia del colpo dell’italiano. Ordinato, positivo, Hijikata su questi campi dà il suo meglio e si vede. Darderi subisce mentalmente l’avvio deludente e scaglia la sua frustrazione contro la racchetta (un classico) ma riesce a riprendersi e inizia a costruire il suo tennis di pressione col diritto da metà set, dopo salvato con un ace una palla del doppio break che avrebbe mandato Hijikata avanti per 4-1. Sul 3-2 invece Luciano spinge con maggior precisione e Rinky sente il momento, tanto che la sua battuta si inceppa. Due doppi falli, Darderi ringrazia e prende il contro break, e soprattutto il controllo del gioco. La partita sembra girata e Luciano strappa il secondo break sul 5-4, forzando gli errori dell’avversario, per il 6-4 che gli vale il primo set.

Hijikata è bravo a cancellare la delusione per rimonta subita e scatta di nuovo molto forte nel secondo parziale. Stavolta è lui ad approfittare di un doppio fallo e scappa avanti di nuovo con un break in apertura, e quindi si porta sul 2-0. Darderi al contrario perde precisione col servizio e anche col diritto non riesce più a fare la differenza come nella fase conclusiva del primo parziale, tanto che stavolta la rimonta non arriva, anzi va sotto di un altro break per il 3-0 “pesante” dell’australiano. Il set è già deciso, scorre via veloce fino al 6-2 Hijikata, con una palla break mancata dall’italiano nell’ottavo game.

Il terzo set si decide nella fase centrale. La partita cambia volto, c’è anche meno caldo e gli scambi si allungano. Darderi prova a far valere la maggior potenza del suo diritto, ma Hijikata, nonostante qualche errore di troppo, continua a comandare, a stringere gli angoli e comandare i tempi di gioco.Sul 2 pari l’equilibrio si spezza: serve Darderi e arriva un game fiume da 14 punti, con Rinky molto offensivo e Luciano che arranca. L’azzurro salva due palle break dal 30-40, ma sulla terza il suo attacco viene punito da un passante di diritto che vale a Hijikata il break. L’australiano non rischia più niente in risposta, mentre Luciano soffre di nuovo sul 4-2, ma stavolta il break con arriva con due salvataggi di palle break di Darderi. Hijikata chiude l’incontro per 6-4, addirittura con video review visto che era stato chiamato il colpo disturbato.

