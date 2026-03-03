Mpetshi Perricard si allena a Indian Wells con Roig

Una nuova coppia in arrivo sul tour maschile? A giudicare dalle immagini che arrivano da Indian Wells, sembra di sì: il francese Giovanni Mpetshi Perricard infatti è stato immortalato negli spazi dedicati agli allenamenti del torneo insieme a Francisco Roig, storico membro del team di Rafael Nadal, quindi allenatore per alcuni mesi di Matteo Berrettini e, per una brevissima parentesi, anche di Emma Raducanu. Il gigante francese, dotato di uno dei servizi più incisivi (a tratti terrificante) è attualmente senza allenatore dopo la separazione consumata alcune settimane fa con Emmanuel Planque, veterano dei coach francesi e a fianco di Giovanni per 4 anni. La loro collaborazione ha portato ottimi frutti a Perricard, salito fino al n.29 del ranking (best fatto segnare nel febbraio del 2025) e capace di vincere due titoli, Lione sulla terra battuta di casa e quindi il prestigioso 500 di Basilea, dove fu inarrestabile nei suoi turni di servizio.

Negli ultimi mesi tuttavia le quotazioni del 22enne della Savoia sono in ribasso e anche il ranking ne ha risentito, con una discesa fino all’attuale n.54 ATP. In stagione vanta un bilancio negativo di 5 vittorie e 7 sconfitte, con un tennis un po’ spuntato da fondo campo (dove non è mai convinto, per un rovescio assai instabile e un’attitudine non particolarmente avvezza alla lotta negli scambi) e una discreta incertezza su come affrontare il gioco quando il servizio non gli porta punti diretti. Dopo due quarti di finale nei primissimi eventi del 2026 (Brisbane e poi Auckland), Mpetshi Perricard ha infilato una serie di sconfitte all’esordio interrotte solo a Dubai la scorsa settimana, dove ha superato le qualificazioni e quindi passato il primo turno, ma senza convincere affatto, battendo il modesto Echargui (n.141) al termine di un match risolto con tre sofferti tiebrak.

Made it to Indian Wells and first things I see is Giovanni Mpetshi Perricard working with Fransisco Roig. Should be an interesting pairing if their are working together now. pic.twitter.com/KzBzvcIhHs — Ground Pass (@GroundPasspod) March 2, 2026

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del francese, quindi vedremo se la presenza di Roig al suo fianco sarà solo una prova oppure l’inizio di una nuova partnership. Certamente il potenziale di Mpetshi Perricard è importante vista la qualità del suo servizio, ma il suo gioco complessivo ha bisogno di ulteriori sviluppi e un lavoro importante per rafforzare la tenuta da fondo campo e la mentalità nel corso del match. Che possa essere Roig la persona giusta? Al Masters 1000 di Indian Wells è stato sorteggiato contro il polacco Majchrzak, avversario che può rivelarsi ostico su questi campi, quindi in caso di vittoria ad aspettarlo ci sarà niente meno che Novak Djokovic.

Marco Mazzoni