WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
02/03/2026 11:48 Nessun commento
WTA 125 Antalya 2 – Turno Qualificazione – terra
Court 3 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina vs Mia Ristic Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Elena Pridankina [2]•
0
3
1
0
Mia Ristic
0
6
6
0
Vincitore: Ristic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Pridankina
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Elena Pridankina
0-15
15-0
30-0
30-15
40-15
0-4 → 1-4
Mia Ristic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Mia Ristic
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Mia Ristic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Mia Ristic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Berrak Kocak vs Katarina Zavatska
WTA Antalya 125 #2
Berrak Kocak
0
3
2
0
Katarina Zavatska•
0
6
6
0
Vincitore: Zavatska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarina Zavatska
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Berrak Kocak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Berrak Kocak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Berrak Kocak
0-15
0-30
0-40
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Berrak Kocak
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Berrak Kocak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Berrak Kocak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Berrak Kocak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Berrak Kocak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic vs (5) Laura Pigossi Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Teodora Kostovic [1]•
0
6
6
0
Laura Pigossi [5]
0
2
3
0
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Teodora Kostovic
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
15-40
4-3 → 5-3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 4-3
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
Laura Pigossi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Laura Pigossi
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(3) Lisa Pigato vs Anastasia Zolotareva
WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
6
4
6
Anastasia Zolotareva
2
6
0
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-0
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
3-0 → 4-0
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Lisa Pigato
15-0
30-0
40-0
1-4 → 2-4
Anastasia Zolotareva
15-0
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
40-0
0-2 → 0-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
4-2 → 5-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zolotareva
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
