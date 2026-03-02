WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

02/03/2026 11:48 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
TUR WTA 125 Antalya 2 – Turno Qualificazione – terra

Court 3 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina RUS vs Mia Ristic SRB Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Elena Pridankina [2]
0
3
1
0
Mia Ristic
0
6
6
0
Vincitore: Ristic
Mostra dettagli

Berrak Kocak TUR vs Katarina Zavatska UKR

WTA Antalya 125 #2
Berrak Kocak
0
3
2
0
Katarina Zavatska
0
6
6
0
Vincitore: Zavatska
Mostra dettagli




Court 5 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic SRB vs (5) Laura Pigossi BRA Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Teodora Kostovic [1]
0
6
6
0
Laura Pigossi [5]
0
2
3
0
Vincitore: Kostovic
Mostra dettagli

(3) Lisa Pigato ITA vs Anastasia Zolotareva RUS

WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
6
4
6
Anastasia Zolotareva
2
6
0
Vincitore: Pigato
Mostra dettagli

