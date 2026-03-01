Stearns spegne il sogno di Townsend: titolo ad Austin e doppietta su due superfici (Video)

Si è fermata a un passo dal traguardo la splendida settimana di Taylor Townsend al WTA 250 di Austin. L’americana sognava il primo titolo in singolare della carriera, ma in finale ha dovuto arrendersi a una solida Peyton Stearns, vittoriosa con il punteggio di 7-6 7-5 al termine di una battaglia tutta a stelle e strisce.

Per Stearns è il secondo titolo WTA in singolare, dopo quello conquistato a Rabat un paio di stagioni fa. Un successo che certifica la sua crescita e la sua versatilità: un trofeo sulla terra battuta e ora uno sul cemento, segnale di una giocatrice sempre più completa.

Finale combattuta, dettagli decisivi

Il match è stato equilibrato e intenso. Nel primo set Stearns ha avuto la freddezza di imporsi al tie-break dopo aver recuperato uno svantaggio di 5 a 3 e annullato tre palle set complessive, mentre nel secondo ha saputo sfruttare le occasioni nei momenti chiave, chiudendo 7-5 senza lasciare spazio alla rimonta della connazionale.

Townsend, protagonista di una settimana entusiasmante, ha visto sfumare sul più bello la possibilità di inaugurare il proprio palmarès in singolare, ma il percorso resta estremamente positivo e rilancia le sue ambizioni per il prosieguo della stagione.

Stearns, progetto in crescita

Fin dal suo ingresso nel circuito maggiore, Peyton Stearns è stata considerata uno dei progetti più interessanti del tennis statunitense. Questo titolo ad Austin, conquistato davanti al pubblico di casa, conferma le aspettative e la riporta al centro dell’attenzione.

Con un titolo sulla terra e uno sul duro, la 24enne americana dimostra di poter essere competitiva su più superfici. E dopo questa settimana perfetta in Texas, il suo nome torna ad essere uno di quelli da monitorare con grande attenzione nel circuito WTA.

WTA Austin Taylor Townsend Taylor Townsend 0 6 5 0 Peyton Stearns [4] • Peyton Stearns [4] 0 7 7 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi