Challenger 50 Fujairah: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di un azzurro nelle quali
🇦🇪 Challenger 50 Fujairah – Tabellone Principale – hard
(1) Lloyd Harris vs (NG) Thomas Faurel
(WC) Zach Stephens vs Yasutaka Uchiyama
Benjamin Hassan vs (JR) Ivan Ivanov
Qualifier vs (8) Sascha Gueymard Wayenburg
(3) James McCabe vs Qualifier
Petr Bar Biryukov vs Sergey Fomin
Renta Tokuda vs Qualifier
Qualifier vs (5) Frederico Ferreira Silva
(7) Fajing Sun vs Qualifier
Felix Gill vs (Alt) Max Basing
Hynek Barton vs Adrian Boitan
(JR) Max Schoenhaus vs (4) Yi Zhou
(6) Rio Noguchi vs Antoine Ghibaudo
(WC) Cruz Hewitt vs (Alt) Sanhui Shin
Qualifier vs Marat Sharipov
(WC) Hyeon Chung vs (2) Jason Kubler
🇦🇪 Challenger 50 Fujairah – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hayato Matsuoka vs (WC) Muzammil Murtaza
(Alt) Daniil Ostapenkov vs (12) Ryuki Matsuda
(2) Yuta Shimizu vs (JR) Ronit Karki
(WC) Keshav Chopra vs (11) Vladyslav Orlov
(3) Tung-Lin Wu vs (WC) Sergey Betov
Imanol Lopez Morillo vs (10) Yusuke Takahashi
(4) Mert Alkaya vs Ergi Kirkin
(Alt) Shunsuke Nakagawa vs (8) Takuya Kumasaka
(5) Yanki Erel vs (WC) Niels McDonald
Yusuke Kusuhara vs (7) Marek Gengel
(6) Carlo Alberto Caniato vs (Alt) Ilya Ivashka
Felix Balshaw vs (9) Tsung-Hao Huang
CENTRE COURT – ore 10:00
Hayato Matsuoka vs Muzammil Murtaza
Keshav Chopra vs Vladyslav Orlov
Mert Alkaya vs Ergi Kirkin
Yusuke Kusuhara vs Marek Gengel
COURT 1 – ore 10:00
Daniil Ostapenkov vs Ryuki Matsuda
Tung-Lin Wu vs Sergey Betov
Shunsuke Nakagawa vs Takuya Kumasaka
Carlo Alberto Caniato vs Ilya Ivashka
COURT 2 – ore 10:00
Yuta Shimizu vs Ronit Karki
Imanol Lopez Morillo vs Yusuke Takahashi
Yanki Erel vs Niels McDonald
Felix Balshaw vs Tsung-Hao Huang
