Challenger 50 Fujairah: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di un azzurro nelle quali

01/03/2026 20:58 2 commenti
Carlo Alberto Caniato nella foto
🇦🇪 Challenger 50 Fujairah – Tabellone Principale – hard
(1) Lloyd Harris RSA vs (NG) Thomas Faurel FRA
(WC) Zach Stephens GBR vs Yasutaka Uchiyama JPN
Benjamin Hassan LBN vs (JR) Ivan Ivanov BUL
Qualifier vs (8) Sascha Gueymard Wayenburg FRA

(3) James McCabe AUS vs Qualifier
Petr Bar Biryukov RUS vs Sergey Fomin UZB
Renta Tokuda JPN vs Qualifier
Qualifier vs (5) Frederico Ferreira Silva POR

(7) Fajing Sun CHN vs Qualifier
Felix Gill GBR vs (Alt) Max Basing GBR
Hynek Barton CZE vs Adrian Boitan ROU
(JR) Max Schoenhaus GER vs (4) Yi Zhou CHN

(6) Rio Noguchi JPN vs Antoine Ghibaudo FRA
(WC) Cruz Hewitt AUS vs (Alt) Sanhui Shin KOR
Qualifier vs Marat Sharipov RUS
(WC) Hyeon Chung KOR vs (2) Jason Kubler AUS

🇦🇪 Challenger 50 Fujairah – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hayato Matsuoka JPN vs (WC) Muzammil Murtaza PAK
(Alt) Daniil Ostapenkov BLR vs (12) Ryuki Matsuda JPN

(2) Yuta Shimizu JPN vs (JR) Ronit Karki USA
(WC) Keshav Chopra USA vs (11) Vladyslav Orlov UKR

(3) Tung-Lin Wu TPE vs (WC) Sergey Betov BLR
Imanol Lopez Morillo ESP vs (10) Yusuke Takahashi JPN

(4) Mert Alkaya TUR vs Ergi Kirkin TUR
(Alt) Shunsuke Nakagawa JPN vs (8) Takuya Kumasaka JPN

(5) Yanki Erel TUR vs (WC) Niels McDonald GER
Yusuke Kusuhara JPN vs (7) Marek Gengel CZE

(6) Carlo Alberto Caniato ITA vs (Alt) Ilya Ivashka BLR
Felix Balshaw FRA vs (9) Tsung-Hao Huang TPE

CENTRE COURT – ore 10:00
Hayato Matsuoka JPN vs Muzammil Murtaza PAK
Keshav Chopra USA vs Vladyslav Orlov UKR
Mert Alkaya TUR vs Ergi Kirkin TUR
Yusuke Kusuhara JPN vs Marek Gengel CZE

COURT 1 – ore 10:00
Daniil Ostapenkov BLR vs Ryuki Matsuda JPN
Tung-Lin Wu TPE vs Sergey Betov BLR
Shunsuke Nakagawa JPN vs Takuya Kumasaka JPN
Carlo Alberto Caniato ITA vs Ilya Ivashka BLR

COURT 2 – ore 10:00
Yuta Shimizu JPN vs Ronit Karki USA
Imanol Lopez Morillo ESP vs Yusuke Takahashi JPN
Yanki Erel TUR vs Niels McDonald GER
Felix Balshaw FRA vs Tsung-Hao Huang TPE

2 commenti

pablito 01-03-2026 21:48

Ma..
Lo giocano ?

Sotto i droni ? 🙁

 2
l Occhio di Sauron 01-03-2026 21:11

HARRIS

KUBLER

FERREIRA
BARTON

IVANOV
MCCABE
SUN
HEWITT

 1
