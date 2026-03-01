Federico Cinà, impresa a Pune: primo titolo Challenger salvando 5 match point (Video partita)

Federico Cinà ce l’ha fatta. A Pune, in India, il 18enne azzurro ha conquistato il suo primo titolo Challenger battendo in finale il britannico Felix Gill con il punteggio di 6-3 5-7 7-6(1) al termine di una battaglia memorabile, impreziosita da cinque match point annullati nel terzo set.

Un successo dal sapore speciale, arrivato dopo tre finali Challenger perse nel 2025 – a Hersonissos, Tbilisi e Amburgo.

Una finale da brividi

Il match è stato un’altalena di emozioni. Cinà ha conquistato il primo set 6-3 con autorità, ma nel secondo ha subito il ritorno di Gill, che ha strappato il servizio nel momento chiave chiudendo 7-5.

Nel terzo parziale si è entrati nella dimensione dell’epica. Sul 5-6, al servizio, l’azzurro si è trovato a fronteggiare cinque match point. Li ha annullati tutti con coraggio, lucidità e una straordinaria solidità mentale. Poi, nel tie-break, ha cambiato marcia: dominio totale e chiusura per 7 punti a 1.

Un finale che racconta meglio di qualsiasi parola la crescita di un ragazzo che, fino a oggi, aveva sempre visto sfumare il titolo proprio all’ultimo passo.

La rivincita dopo tre finali perse

Per Cinà era la quarta finale Challenger in carriera. Le precedenti, tutte nel 2025, erano finite con altrettante sconfitte:

Hersonissos (64 62 da Kuzmanovic)

Tbilisi (76 64 da Purtseladze)

Amburgo (75 76 da Engel)

Questa volta, invece, la storia ha preso un’altra direzione. E nel modo più spettacolare possibile.

Best ranking e salto in classifica

Già con la finale, Cinà era certo del nuovo best ranking di numero 198 del mondo. Con la vittoria a Pune, salirà ora a ridosso dei primi 180 ATP, compiendo un balzo importante nella sua carriera.

Francesco Paolo Villarico