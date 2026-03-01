Successo di Federico Cina Challenger, Copertina

Federico Cinà, impresa a Pune: primo titolo Challenger salvando 5 match point (Video partita)

01/03/2026 14:06 37 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images

Federico Cinà ce l’ha fatta. A Pune, in India, il 18enne azzurro ha conquistato il suo primo titolo Challenger battendo in finale il britannico Felix Gill con il punteggio di 6-3 5-7 7-6(1) al termine di una battaglia memorabile, impreziosita da cinque match point annullati nel terzo set.
Un successo dal sapore speciale, arrivato dopo tre finali Challenger perse nel 2025 – a Hersonissos, Tbilisi e Amburgo.

Una finale da brividi
Il match è stato un’altalena di emozioni. Cinà ha conquistato il primo set 6-3 con autorità, ma nel secondo ha subito il ritorno di Gill, che ha strappato il servizio nel momento chiave chiudendo 7-5.
Nel terzo parziale si è entrati nella dimensione dell’epica. Sul 5-6, al servizio, l’azzurro si è trovato a fronteggiare cinque match point. Li ha annullati tutti con coraggio, lucidità e una straordinaria solidità mentale. Poi, nel tie-break, ha cambiato marcia: dominio totale e chiusura per 7 punti a 1.
Un finale che racconta meglio di qualsiasi parola la crescita di un ragazzo che, fino a oggi, aveva sempre visto sfumare il titolo proprio all’ultimo passo.

La rivincita dopo tre finali perse
Per Cinà era la quarta finale Challenger in carriera. Le precedenti, tutte nel 2025, erano finite con altrettante sconfitte:
Hersonissos (64 62 da Kuzmanovic)
Tbilisi (76 64 da Purtseladze)
Amburgo (75 76 da Engel)
Questa volta, invece, la storia ha preso un’altra direzione. E nel modo più spettacolare possibile.

Best ranking e salto in classifica
Già con la finale, Cinà era certo del nuovo best ranking di numero 198 del mondo. Con la vittoria a Pune, salirà ora a ridosso dei primi 180 ATP, compiendo un balzo importante nella sua carriera.

ATP Pune
Federico Cina [6]
6
5
7
Felix Gill
3
7
6
Vincitore: Cina
Mostra dettagli



Francesco Paolo Villarico

TAG:

37 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Djidji (Guest) 01-03-2026 16:03

Qualcuno conosce i prossimi tornei di Federico?

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 01-03-2026 15:57

Bravissimo!

PS si conferma la crisi del tennis italiano 🙂

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefan Navratil (Guest) 01-03-2026 15:50

Scritto da brunodalla
comunque vedendo il video dell’incontro si capisce proprio che il dritto non cammina.

Mi dispiace ma non è affatto vero, cammina eccome. A partire dal secondo set forse per un po’ per fretta e nervosismo l’ha perso un po’: ogni tanto gli capita ancora, ma considerando le modifiche al movimento magari non ancora automatizzate è comprensibile. Perso il secondo set con molti errori di dritto, non essendo il suo colpo più naturale è stato un poco conservativo, l’ha trattenuto maggiormente, ma quando gioca tranquillo e lascia andare il braccio gli fila via bene, certo se il termine di paragone è il dritto di Alcaraz o di Berrettini prima maniera sono pochi i dritti che camminano nel circuito.

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
piper 01-03-2026 15:47

Scritto da Giampi

Scritto da piper
Qualcuno si ricorda il dritto di Sinner alla stessa età di Cinà?

Si, partivano comodini e frigoriferi a tutto spiano… In generale per rispetto verso Cina’ eviterei un confronto con un giocatore che alla stessa età aveva vinto tre challenger, le next gen, e appena compiuto 19 anni (nell’anno dello stop di sei mesi per COVID), un 250..

Non volevo di certo mettere a confronto le carriere dei 2, so bene cosa hanno vinto entrambi a pari età ma solo il movimento di questo colpo. Mi spiego: quello di Sinner all’epoca era più fluido?

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 01-03-2026 15:43

@ Arnaldo (#4568832)

Non a caso questo Gill è in 369ma posizione enzo

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 01-03-2026 15:39

Scritto da brunodalla
comunque vedendo il video dell’incontro si capisce proprio che il dritto non cammina.

E poi è gracilino, lo vedi quanto è smunto?
Non so neanche se riuscirà a tenere quel rovescio, prima o dopo calerà anche quello 😛

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
piper 01-03-2026 15:33

@ Pepusch (#4568850)

@ libbio78 (#4568876)

Guardate che poi alla prima occasione utile (per loro) arrivano già anche oggi (molto probabilmente domani da noi) se dovesse perdere anche Luciano.

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
Giampi (Guest) 01-03-2026 15:31

Scritto da piper
Qualcuno si ricorda il dritto di Sinner alla stessa età di Cinà?

Si, partivano comodini e frigoriferi a tutto spiano… In generale per rispetto verso Cina’ eviterei un confronto con un giocatore che alla stessa età aveva vinto tre challenger, le next gen, e appena compiuto 19 anni (nell’anno dello stop di sei mesi per COVID), un 250..

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: brunodalla
libbio78 01-03-2026 15:24

Mauroooo??
Dove seiiii?
Mauroooooooo

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
libbio78 01-03-2026 15:24

Mauroooo??
Dove seiiii?
Mauroooooooo

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Eddy (Guest) 01-03-2026 15:20

Scritto da piper
Qualcuno si ricorda il dritto di Sinner alla stessa età di Cinà?

Il dritto di Sinner anche da ragazzino faceva male,anzi faceva più a 18 anni che adesso,c’era il problema che era molto instabile e spesso sfarfallava,negli anni però è riuscito a metterci una pezza,quello di Cinà purtroppo oltre ad essere falloso(questo lo può migliorare)non ha una gran pesantezza di palla,è piuttosto leggerino e questo può essere un limite non indifferente se si vuole raggiungere alti livelli.Poi per l’ennesima volta non paragoniamo Cinà a Sinner,è come se paragoniamo Landaluce ad Alcaraz…questi fenomeni nascono una volta ogni 20 anni,per Cinà vedo più un percorso tipo quello di Arnaldi

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota
brunodalla 01-03-2026 15:14

Scritto da Roberto
@ brunodalla (#4568856)
Vedrai che ci lavora e ci lavorerà anno dopo anno!!

a scanso di equivoci, la mia era una battuta per perculare i soliti noti.
guardate il video della partita sopra, e contate i vincenti di dritto.

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Marco M.
Ehol 01-03-2026 15:04

Scritto da piper
Qualcuno si ricorda il dritto di Sinner alla stessa età di Cinà?

Ecco, appunto … 😉

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ehol 01-03-2026 15:04

Se l’è proprio meritato il titolo! Giocato alla grande il tie-break finale, e i match-point salvati (mi sembrava fossero 4, ma non è fondamentale) sono la ciliegina sulla torta! Complimenti Federico, il futuro è roseo! In bocca al lupo!

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-03-2026 15:02

Qualcuno si ricorda il dritto di Sinner alla stessa età di Cinà?

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Roberto (Guest) 01-03-2026 14:59

@ brunodalla (#4568856)

Vedrai che ci lavora e ci lavorerà anno dopo anno!!

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-03-2026 14:55

@ Laura (#4568857)

Poco meno di 1 mese e poco più di 4 settimane.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 01-03-2026 14:53

@ sileno (#4568853)

Ci sei andato vicino più di quanto scritto nell’articolo ma non è corretto: fa 19 anni il 30 marzo di quest’anno.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 01-03-2026 14:53

Scritto da sileno
Federico ha solo 18 anni e nove mesi!!!!

ne compie 19 tra un mese…

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 01-03-2026 14:47

comunque vedendo il video dell’incontro si capisce proprio che il dritto non cammina.

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Tomax (Guest) 01-03-2026 14:44

Ora non credo si giocherà challenger prossima settimana, son curioso di vedere cosa farà nelle prossime settimane e quanto continuerà su cemento prima di andare su terra

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sileno (Guest) 01-03-2026 14:44

Federico ha solo 18 anni e nove mesi!!!!

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pepusch 01-03-2026 14:37

Che brutta, pessima giornata per i vari Mauri, Bei Fusti & c.

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Intrepido (Guest) 01-03-2026 14:37

Bravissimo! E che sia l’inizio di una lunga serie!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
vittorio carlito (Guest) 01-03-2026 14:36

L ancora 18enne Cina´ vince il suo primo titolo Challenger contro un tennista ostico e mancino difficile da giocare. Peccato per le 3 finali perse.E´forte il ragazzo e neanche gracilino

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 01-03-2026 14:34

Scritto da Roberto
Ma cosa scrivete ??? 21 anni??? Ha ancora 18 anni essendo nati il 30/3/2007!!!

Ebbene sì, ma noi ci aspettiamo tanto da Ciná, almeno top-100 a fine anno

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Detuqueridapresencia 01-03-2026 14:33

Scritto da Roberto
Ma cosa scrivete ??? 21 anni??? Ha ancora 18 anni essendo nati il 30/3/2007!!!

Troppo occupati a censurare me per controllare tutto il resto, ché son dettagli 😕

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 01-03-2026 14:32

Bravo Federico, se vince anche Darderi sarà una settimana epica per il tennis italiano.. una sola cosa consiglierei a Ciná, se gioca a braccio sciolto è già pronto per la top-100, poi si vedrà

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul440 (Guest) 01-03-2026 14:27

Che soddisfazione. Bravo Federico. Bella vittoria lottata

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Dany (Guest) 01-03-2026 14:26

Età a parte che ovviamente non ancora diciannovenne grande risultato, e non scontato dopo tre finali perse dove cmq aveva già il gioco x poter vincere..cmq bravissimo oltre che giovanissimo.. avanti così Fede!!!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jackk (Guest) 01-03-2026 14:19

Quando ho visto scritto “ventunenne” ho smesso di leggere l’articolo.
Grande Federico! Mi pare sia già la terza o quarta finale challenger che gioca, o sbaglio?
Grande futuro in vista!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gianky pa (Guest) 01-03-2026 14:18

Cavolo come invecchia precocemente questo ragazzo!!!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pisquik 01-03-2026 14:16

Cazzimma !! Un ATP 500, un challenger (vinto da un 18enne) e una finale 250..l Italia c’è eccome !! E tanta roba cinà che al quarto tentativo vince il suo prima challenger..ora avanti un passo alla volta…la Top 150 non è lontana

 5
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Albo, Ehol, Paky 71
Arnaldo (Guest) 01-03-2026 14:14

Non una vittoria scontata quella di Federico. Gill e’ il classico avversario-rogna. Un pallettaro maledetto, che ti porta via, non spinge un colpo salvo quando era nella emme…una vera rogna. Quindi bravo Fede che ha ancora margini di crescita, a volte sbaglia di fretta, deve lavorare sui fondamentali ma direi che e’ sulla buona strada.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roberto (Guest) 01-03-2026 14:12

Ma cosa scrivete ??? 21 anni??? Ha ancora 18 anni essendo nati il 30/3/2007!!!

 3
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Ehol, Pippolivetennis
Di Passaggio 01-03-2026 14:12

Hanno invecchiato Fede di 2 anni.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuras 01-03-2026 14:09

21enne????
Ma avete bevuto?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!