WTA 125 Antalya 2: Il Tabellone Principale. Al via Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio

01/03/2026 13:35 2 commenti
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
TUR WTA 125 Antalya 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Nuria Brancaccio ITA
Iryna Shymanovich BLR vs Qualifier
Julia Riera ARG vs Qualifier
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (8) Arantxa Rus NED

(3) Moyuka Uchijima JPN vs (WC) Ada Kumru TUR
(WC) Berfu Cengiz TUR vs Lucia Bronzetti ITA
Despina Papamichail GRE vs Qualifier
(WC) Adelina Lachinova LAT vs (7) Maja Chwalinska POL

(5) Mayar Sherif EGY vs Katarzyna Kawa POL
(WC) Ipek Oz TUR vs Qualifier
Leyre Romero Gormaz ESP vs Carole Monnet FRA
Tamara Zidansek SLO vs (4) Veronika Erjavec SLO

(6) Dominika Salkova CZE vs Elina Avanesyan ARM
Anhelina Kalinina UKR vs Ekaterine Gorgodze GEO
Alina Charaeva RUS vs Polina Kudermetova UZB
Anastasia Gasanova RUS vs (2) Panna Udvardy HUN

2 commenti

brizz 01-03-2026 15:09

sherif

oliynykova

chwalinska
kalinina

riera
bronzetti
erjavec
udvardy

 2
miky85 01-03-2026 14:41

Sherif

Oliynykova

Uchiyama
Udvardy

Riera
Chwalinska
Erjavec
Salkova

 1
