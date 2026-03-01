WTA 125 Antalya 2: Il Tabellone Principale. Al via Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio
WTA 125 Antalya 2 – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova vs Nuria Brancaccio
Iryna Shymanovich vs Qualifier
Julia Riera vs Qualifier
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (8) Arantxa Rus
(3) Moyuka Uchijima vs (WC) Ada Kumru
(WC) Berfu Cengiz vs Lucia Bronzetti
Despina Papamichail vs Qualifier
(WC) Adelina Lachinova vs (7) Maja Chwalinska
(5) Mayar Sherif vs Katarzyna Kawa
(WC) Ipek Oz vs Qualifier
Leyre Romero Gormaz vs Carole Monnet
Tamara Zidansek vs (4) Veronika Erjavec
(6) Dominika Salkova vs Elina Avanesyan
Anhelina Kalinina vs Ekaterine Gorgodze
Alina Charaeva vs Polina Kudermetova
Anastasia Gasanova vs (2) Panna Udvardy
