Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center – ore 09:30
Stefanos Schinas GRE vs Lorenzo Carboni ITA
Stefanos Schinas
2
2
Lorenzo Carboni [9]
6
6
Vincitore: Carboni
Michalis Sakellaridis GRE vs Jack Loge BEL

Michalis Sakellaridis
0
2
Jack Loge [12]
0
4
Stefan Dostanic USA vs Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Piraino ITA vs Dimitris Azoidis GRE

Il match deve ancora iniziare



17 – ore 09:30
Luca Potenza ITA vs Jan Jermar CZE

Luca Potenza [6]
6
6
Jan Jermar
3
4
Vincitore: Potenza
Petr Nesterov BUL vs Christian Langmo USA

Petr Nesterov
15
0
Christian Langmo [7]
0
1
James Story GBR vs Lui Maxted GBR

Il match deve ancora iniziare

Oleksandr Ovcharenko UKR vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare



18 – ore 09:30
Buvaysar Gadamauri BEL vs Mario Mansilla Diez ESP

Buvaysar Gadamauri [5]
6
7
Mario Mansilla Diez
1
5
Vincitore: Gadamauri
Javier Barranco Cosano ESP vs Peter Makk HUN

Javier Barranco Cosano [4]
0
0
Peter Makk
0
2
Adria Soriano Barrera COL vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Centre Court – ore 10:00
Etienne Niyigena RWA vs Maik Steiner GER
Etienne Niyigena
0
1
0
Maik Steiner [12]
0
6
0
Claude Ishimwe RWA vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Alec Beckley RSA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 09:00
Allan Gatoto BDI vs Ivan Marrero Curbelo ESP
Allan Gatoto
2
2
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Oriol Roca Batalla ESP vs Guy Orly Iradukunda BDI

Oriol Roca Batalla [1]
0
6
5
Guy Orly Iradukunda
0
1
4
Eero Vasa FIN vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Ryan Nijboer NED vs Matteo Covato ITA

Ryan Nijboer [6]
40
6
5
Matteo Covato
A
7
2
Michiel De Krom NED vs Denis Klok RUS

Il match deve ancora iniziare

Nitin Kumar Sinha IND vs Nicholas David Ionel ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Samuele Pieri ITA vs Seita Watanabe JPN

Samuele Pieri [5]
6
6
Seita Watanabe
1
4
Vincitore: Pieri
Stefano Napolitano ITA vs Dillon Beckles USA (Non prima 11:30)

Stefano Napolitano [2]
30
6
3
Dillon Beckles
15
0
1
Gray Voelzke USA vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Central – ore 14:00
Franco Roncadelli URU vs Ryan Augusto Dos Santos BRA
Il match deve ancora iniziare

Joao Eduardo Schiessl BRA vs João Pedro Didoni Bonini BRA

Il match deve ancora iniziare

Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Luis Felipe Miguel BRA vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 14:00
Carlos Sanchez Jover ESP vs Breno Braga BRA

Il match deve ancora iniziare

Enrique Bogo ITA vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Luka Bojicic Ono BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 9 – ore 14:00
Enzo Camargo Lima BRA vs Joao Vitor Scramin Do Lago BRA

Il match deve ancora iniziare

Rafael Tosetto BRA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Miguel Bellorio Pinheiro BRA vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Victor Braga BRA vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Court central – ore 10:00
Ivan Gakhov RUS vs Rudolf Molleker GER
Ivan Gakhov [3]
5
4
Rudolf Molleker
7
6
Vincitore: Molleker
Yosuke Watanuki JPN vs Arthur Nagel FRA

Yosuke Watanuki [1]
0
1
Arthur Nagel
0
2
Kei Nishikori JPN vs Daniel Jade FRA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Alex Knaff LUX

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Arthur Bouquier FRA

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Pavel Kotov RUS vs Martin Krumich CZE

Pavel Kotov
30
6
4
Martin Krumich [11]
40
7
2
Hazem Naw SYR vs Florian Broska GER

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Timeo Trufelli FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Maxence Bertimon FRA

Il match deve ancora iniziare

