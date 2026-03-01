Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center – ore 09:30
Stefanos Schinas
vs Lorenzo Carboni
ATP Hersonissos
Stefanos Schinas
2
2
Lorenzo Carboni [9]
6
6
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
S. Schinas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
L. Carboni
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Schinas
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
S. Schinas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
L. Carboni
0-15
0-30
30-30
30-40
df
df
1-4 → 2-4
S. Schinas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-3 → 1-4
S. Schinas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
S. Schinas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Michalis Sakellaridis vs Jack Loge
ATP Hersonissos
Michalis Sakellaridis
0
2
Jack Loge [12]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
J. Loge
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Stefan Dostanic vs Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Piraino vs Dimitris Azoidis
Il match deve ancora iniziare
17 – ore 09:30
Luca Potenza vs Jan Jermar
ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
6
6
Jan Jermar
3
4
Vincitore: Potenza
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
L. Potenza
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
J. Jermar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-1 → 3-1
L. Potenza
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Jermar
15-0
15-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jermar
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Jermar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
L. Potenza
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 4-2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Potenza
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-0 → 2-0
J. Jermar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Petr Nesterov vs Christian Langmo
ATP Hersonissos
Petr Nesterov•
15
0
Christian Langmo [7]
0
1
James Story vs Lui Maxted
Il match deve ancora iniziare
Oleksandr Ovcharenko vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
18 – ore 09:30
Buvaysar Gadamauri vs Mario Mansilla Diez
ATP Hersonissos
Buvaysar Gadamauri [5]
6
7
Mario Mansilla Diez
1
5
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mansilla Diez
6-5 → 7-5
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Mansilla Diez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Mansilla Diez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
M. Mansilla Diez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
M. Mansilla Diez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Mansilla Diez
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-1 → 6-1
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-1 → 5-1
M. Mansilla Diez
3-1 → 4-1
M. Mansilla Diez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
B. Gadamauri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Mansilla Diez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Javier Barranco Cosano vs Peter Makk
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano [4]•
0
0
Peter Makk
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Makk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Adria Soriano Barrera vs Henry Bernet
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine vs Svyatoslav Gulin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Centre Court – ore 10:00
Etienne Niyigena
vs Maik Steiner
ATP Kigali
Etienne Niyigena
0
1
0
Maik Steiner [12]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Niyigena
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
E. Niyigena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
M. Steiner
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Claude Ishimwe vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Alec Beckley
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 09:00
Allan Gatoto
vs Ivan Marrero Curbelo
ATP Kigali
Allan Gatoto
2
2
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
2-5 → 2-6
A. Gatoto
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-5 → 2-5
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Gatoto
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
I. Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Gatoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
2-5 → 2-6
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Gatoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
I. Marrero Curbelo
1-2 → 1-3
A. Gatoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
1-0 → 1-1
Oriol Roca Batalla vs Guy Orly Iradukunda
ATP Kigali
Oriol Roca Batalla [1]•
0
6
5
Guy Orly Iradukunda
0
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Orly Iradukunda
5-3 → 5-4
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Orly Iradukunda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
O. Roca Batalla
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
G. Orly Iradukunda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
O. Roca Batalla
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
G. Orly Iradukunda
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
O. Roca Batalla
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
ace
1-0 → 2-0
G. Orly Iradukunda
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Orly Iradukunda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-0 → 5-1
G. Orly Iradukunda
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-0 → 4-0
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
G. Orly Iradukunda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
O. Roca Batalla
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Eero Vasa vs Patricio Alvarado
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Ryan Nijboer vs Matteo Covato
ATP Kigali
Ryan Nijboer [6]
40
6
5
Matteo Covato•
A
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Covato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
M. Covato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 4-2
R. Nijboer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
M. Covato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Nijboer
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Nijboer
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
Michiel De Krom vs Denis Klok
Il match deve ancora iniziare
Nitin Kumar Sinha vs Nicholas David Ionel
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Samuele Pieri vs Seita Watanabe
ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
6
6
Seita Watanabe
1
4
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
ace
5-3 → 5-4
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
S. Watanabe
15-0
15-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
S. Watanabe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
S. Watanabe
15-0
ace
15-15
15-30
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
5-0 → 5-1
S. Watanabe
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
S. Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
df
1-0 → 2-0
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Stefano Napolitano vs Dillon Beckles (Non prima 11:30)
ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
30
6
3
Dillon Beckles•
15
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Beckles
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Beckles
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Beckles
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Gray Voelzke vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Central – ore 14:00
Franco Roncadelli
vs Ryan Augusto Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
Joao Eduardo Schiessl vs João Pedro Didoni Bonini
Il match deve ancora iniziare
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Luis Felipe Miguel vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 14:00
Carlos Sanchez Jover vs Breno Braga
Il match deve ancora iniziare
Enrique Bogo vs Ryan Dickerson
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Luka Bojicic Ono
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Victor Hugo Remondy Pagotto
Il match deve ancora iniziare
Quadra 9 – ore 14:00
Enzo Camargo Lima vs Joao Vitor Scramin Do Lago
Il match deve ancora iniziare
Rafael Tosetto vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Miguel Bellorio Pinheiro vs Benjamin Torrealba
Il match deve ancora iniziare
Victor Braga vs Nicolas Moreno De Alboran
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Court central – ore 10:00
Ivan Gakhov
vs Rudolf Molleker
ATP Thionville
Ivan Gakhov [3]
5
4
Rudolf Molleker
7
6
Vincitore: Molleker
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Gakhov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
I. Gakhov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 3-2
I. Gakhov
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
1-1 → 2-1
R. Molleker
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Molleker
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
ace
5-6 → 5-7
I. Gakhov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
I. Gakhov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
2-2 → 3-2
I. Gakhov
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
R. Molleker
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
I. Gakhov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Yosuke Watanuki vs Arthur Nagel
ATP Thionville
Yosuke Watanuki [1]•
0
1
Arthur Nagel
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nagel
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Y. Watanuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
A. Nagel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kei Nishikori vs Daniel Jade
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Alex Knaff
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Arthur Bouquier
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Pavel Kotov vs Martin Krumich
ATP Thionville
Pavel Kotov
30
6
4
Martin Krumich [11]•
40
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Krumich
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Krumich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
P. Kotov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
P. Kotov
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-2 → 3-2
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
P. Kotov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Hazem Naw vs Florian Broska
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Timeo Trufelli vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Matteo Martineau vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Maxence Bertimon
Il match deve ancora iniziare
