WTA 1000 Indian Wells e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard
Stadium 4 – ore 19:00
(5) Anastasia Zakharova
vs Caroline Dolehide Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Elizabeth Mandlik vs (15) Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
(12) Yuliia Starodubtseva vs Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Kayla Day vs (17) Aliaksandra Sasnovich
Il match deve ancora iniziare
Stadium 5 – ore 19:00
Varvara Lepchenko vs (22) Linda Fruhvirtova Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Kamilla Rakhimova vs Maria Lourdes Carle
Il match deve ancora iniziare
Madison Brengle vs (16) Talia Gibson
Il match deve ancora iniziare
(9) Darja Semenistaja vs Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Stadium 6 – ore 19:00
Emerson Jones
vs (14) Nikola Bartunkova Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
(10) Lulu Sun vs Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
(2) Viktorija Golubic vs Marina Stakusic
Il match deve ancora iniziare
Mary Stoiana vs (18) Leolia Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
Stadium 7 – ore 19:00
(3) Simona Waltert vs Himeno Sakatsume Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Maria Timofeeva vs (13) Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan vs (19) Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
Julieta Pareja vs (24) Lanlana Tararudee
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno Qualificazione – terra
Court 1 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina
vs Ani Amiraghyan Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Elena Pridankina [2]•
0
6
6
0
Ani Amiraghyan
0
2
3
0
Vincitore: Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Ani Amiraghyan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Ani Amiraghyan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ani Amiraghyan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Elena Pridankina
0-2 → 1-2
Ani Amiraghyan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ani Amiraghyan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Elena Pridankina
4-2 → 5-2
Ani Amiraghyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Elena Pridankina
2-2 → 3-2
Ani Amiraghyan
0-15
15-0
15-15
15-30
15-40
1-2 → 2-2
Elena Pridankina
0-2 → 1-2
Ani Amiraghyan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(3) Lisa Pigato vs Anastasiia Sobolieva
WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]•
0
6
4
Anastasiia Sobolieva
0
2
1
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasiia Sobolieva
1-0 → 1-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasiia Sobolieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anastasiia Sobolieva
3-2 → 4-2
Anastasiia Sobolieva
1-2 → 2-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) Alice Rame vs Berrak Kocak
WTA Antalya 125 #2
Alice Rame [4]
0
0
Berrak Kocak
0
0
Court 3 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic vs Lia Karatancheva Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Teodora Kostovic [1]•
0
6
6
0
Lia Karatancheva
0
1
2
0
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-2 → 6-2
Lia Karatancheva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Teodora Kostovic
3-2 → 4-2
Lia Karatancheva
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Lia Karatancheva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Lia Karatancheva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
5-1 → 6-1
Lia Karatancheva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Teodora Kostovic
3-1 → 4-1
Lia Karatancheva
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
2-0 → 3-0
Lia Karatancheva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mia Ristic vs (6) Mai Hontama
WTA Antalya 125 #2
Mia Ristic•
0
6
6
0
Mai Hontama [6]
0
2
2
0
Vincitore: Ristic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mia Ristic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Mai Hontama
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Katarina Zavatska vs (7) Caroline Werner
WTA Antalya 125 #2
Katarina Zavatska
0
0
Caroline Werner [7]•
15
0
Court 5 – ore 08:30
Alevtina Ibragimova
vs (5) Laura Pigossi Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Alevtina Ibragimova•
40
6
3
4
Laura Pigossi [5]
40
4
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alevtina Ibragimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alevtina Ibragimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Alevtina Ibragimova
1-2 → 2-2
Alevtina Ibragimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alevtina Ibragimova
3-5 → 3-6
Alevtina Ibragimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Alevtina Ibragimova
1-3 → 1-4
Laura Pigossi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alevtina Ibragimova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Alevtina Ibragimova
4-4 → 5-4
Laura Pigossi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Alevtina Ibragimova
2-2 → 3-2
Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Laura Pigossi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Alevtina Ibragimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anastasia Zolotareva vs (8) Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
