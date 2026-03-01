Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Indian Wells e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre (LIVE)

01/03/2026 09:28 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

USA WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard

Stadium 4 – ore 19:00
(5) Anastasia Zakharova RUS vs Caroline Dolehide USA Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Mandlik USA vs (15) Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

(12) Yuliia Starodubtseva UKR vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

Kayla Day USA vs (17) Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 19:00
Varvara Lepchenko USA vs (22) Linda Fruhvirtova CZE Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Kamilla Rakhimova UZB vs Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (16) Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

(9) Darja Semenistaja LAT vs Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare




Stadium 6 – ore 19:00
Emerson Jones AUS vs (14) Nikola Bartunkova CZE Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

(10) Lulu Sun NZL vs Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Viktorija Golubic SUI vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

Mary Stoiana USA vs (18) Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 7 – ore 19:00
(3) Simona Waltert SUI vs Himeno Sakatsume JPN Inizio 19:00

Il match deve ancora iniziare

Maria Timofeeva UZB vs (13) Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (19) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Julieta Pareja USA vs (24) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare





TUR WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno Qualificazione – terra

Court 1 – ore 08:30
(2) Elena Pridankina RUS vs Ani Amiraghyan ARM Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Elena Pridankina [2]
0
6
6
0
Ani Amiraghyan
0
2
3
0
Vincitore: Pridankina
Mostra dettagli

(3) Lisa Pigato ITA vs Anastasiia Sobolieva UKR

WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
0
6
4
Anastasiia Sobolieva
0
2
1
Vincitore: Pigato
Mostra dettagli

(4) Alice Rame FRA vs Berrak Kocak TUR

WTA Antalya 125 #2
Alice Rame [4]
0
0
Berrak Kocak
0
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 08:30
(1) Teodora Kostovic SRB vs Lia Karatancheva BUL Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Teodora Kostovic [1]
0
6
6
0
Lia Karatancheva
0
1
2
0
Vincitore: Kostovic
Mostra dettagli

Mia Ristic SRB vs (6) Mai Hontama JPN

WTA Antalya 125 #2
Mia Ristic
0
6
6
0
Mai Hontama [6]
0
2
2
0
Vincitore: Ristic
Mostra dettagli

Katarina Zavatska UKR vs (7) Caroline Werner GER

WTA Antalya 125 #2
Katarina Zavatska
0
0
Caroline Werner [7]
15
0
Mostra dettagli




Court 5 – ore 08:30
Alevtina Ibragimova RUS vs (5) Laura Pigossi BRA Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Alevtina Ibragimova
40
6
3
4
Laura Pigossi [5]
40
4
6
5
Mostra dettagli

Anastasia Zolotareva RUS vs (8) Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare

TAG: