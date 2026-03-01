Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Santiago, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Luciano Darderi nella finale del torneo di Santiago (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
CHL ATP 250 Santiago – Finale – terra

Court Jaime Fillol – ore 23:30
Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare




MEX WTA 500 Merida – Finali – hard

Estadio – ore 00:00
Cristina Bucsa ESP vs Magdalena Frech POL Inizio 00:00
Il match deve ancora iniziare

Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs (2) Cristina Bucsa ESP / (2) Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – Finali – hard

Center Court – ore 19:00
Taylor Townsend USA vs (4) Peyton Stearns USA Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Taylor Townsend USA vs (3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – Finali – terra battuta

Center Court – ore 09:00
(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs (3) Momoko Kobori JPN / (3) Peangtarn Plipuech THA Inizio 09:00
WTA Antalya 125 #1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
7
6
0
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech [3]
0
5
1
0
Vincitore: Kozyreva / Shymanovich
(3) Moyuka Uchijima JPN vs Anhelina Kalinina UKR Non prima 10:00

WTA Antalya 125 #1
Moyuka Uchijima [3]
0
6
Anhelina Kalinina
0
5
