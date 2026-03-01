Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Santiago, WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Luciano Darderi nella finale del torneo di Santiago (LIVE)
01/03/2026 09:17 Nessun commento
ATP 250 Santiago – Finale – terra
Court Jaime Fillol – ore 23:30
Yannick Hanfmann vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Merida – Finali – hard
Estadio – ore 00:00
Cristina Bucsa vs Magdalena Frech Inizio 00:00
Il match deve ancora iniziare
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs (2) Cristina Bucsa / (2) Xinyu Jiang
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – Finali – hard
Center Court – ore 19:00
Taylor Townsend vs (4) Peyton Stearns Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Taylor Townsend vs (3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – Finali – terra battuta
Center Court – ore 09:00
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs (3) Momoko Kobori / (3) Peangtarn Plipuech Inizio 09:00
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
