Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
01/03/2026 09:10 Nessun commento
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Finale, cemento (al coperto)
Centrale – ore 14:00
Joel Schwaerzler vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Finale, cemento
Centre Court – ore 11:00
Federico Cina vs Felix Gill
ATP Pune
Federico Cina [6]
0
6
0
Felix Gill•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Gill
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
F. Cina
15-0
30-0
40-0
5-3 → 6-3
F. Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
F. Cina
30-0
40-0
ace
3-1 → 4-1
F. Gill
30-0
ace
40-0
3-0 → 3-1
F. Cina
15-0
40-0
ace
2-0 → 3-0
F. Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)
Court Steredenn – ore 14:00
Jakub Paul / Matej Vocel vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:00
Miguel Damas vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
