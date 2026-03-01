Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

01/03/2026 09:10 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHALLENGER Lugano (Svizzera 🇨🇭) – Finale, cemento (al coperto)

Centrale – ore 14:00
Joel Schwaerzler AUT vs Zsombor Piros HUN
Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Pune (India 🇮🇳) – Finale, cemento

Centre Court – ore 11:00
Federico Cina ITA vs Felix Gill GBR
ATP Pune
Federico Cina [6]
0
6
0
Felix Gill
0
3
0
Mostra dettagli






CHALLENGER Saint Brieuc (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)

Court Steredenn – ore 14:00
Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Tigre 2 (Argentina 🇦🇷) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:00
Miguel Damas ESP vs Facundo Diaz Acosta ARG
Il match deve ancora iniziare

