Flavio Cobolli conquista Acapulco: “Da bambino sognavo questo momento. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo” (Video della finale)

Flavio Cobolli ha scritto una pagina speciale della sua carriera conquistando il suo primo titolo ATP sul cemento – il terzo complessivo – all’Abierto Mexicano Telcel di Acapulco. Il romano, testa di serie numero 5, ha superato in finale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4) 6-4 al termine di due ore e nove minuti di grande intensità.

Grazie a questo successo, Cobolli salirà lunedì tra i primi 15 del ranking ATP, suo nuovo best ranking.

“Da bambino sognavo questo momento”

Visibilmente emozionato durante la premiazione, Cobolli ha raccontato cosa significhi per lui questo trionfo:

“Da bambino sognavo questo momento. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto.”

Parole che raccontano un percorso fatto di lavoro e crescita costante.

Una finale da campione

Cobolli ha giocato un match di altissimo livello, martellando il diritto con precisione chirurgica e mostrando grande qualità nelle soluzioni offensive.

Nonostante fosse sotto 0-2 nei precedenti contro Tiafoe, non ha mai mostrato esitazioni. Nel primo set ha annullato un set point in risposta sul 5-4, poi nel tie-break – sotto 1-3 – ha cambiato marcia vincendo sei degli ultimi sette punti.

Nel secondo parziale Tiafoe ha trovato il break per il 4-4, riaccendendo le speranze dopo una settimana vissuta tra rimonte e salvataggi miracolosi. Ma in finale non c’è stata un’altra magia: Cobolli ha reagito immediatamente, strappando di nuovo il servizio e chiudendo con autorità.

“Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, torno ad allenarmi e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, credo la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice.”

Un altro passo nella nuova generazione

A 23 anni, Cobolli diventa il quarto giocatore nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP 500 su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils.

Dopo i successi del 2025 a Bucarest (ATP 250) e Amburgo (ATP 500), questo trionfo sul cemento certifica la sua completezza tecnica e mentale.

È inoltre il più giovane campione ad Acapulco dai tempi di Dominic Thiem nel 2016.

Acapulco incorona Cobolli e lancia un messaggio chiaro al circuito: il talento c’è, la maturità anche. E ora, con la Top 15 raggiunta, il sogno continua.