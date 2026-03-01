Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 01 Marzo 2026

Andrea De Marchi nella foto
TUN M15 Monastir 15000 – Final
Andrea De marchi ITA vs Nikolai Barsukov GER ore 10:00

ITF M15 Monastir - 2026-02-22T00:00:00Z
Andrea De Marchi
15
2
3
Nikolai Barsukov
0
6
3
