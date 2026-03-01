Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 01 Marzo 2026
01/03/2026 08:52 Nessun commento
M15 Monastir 15000 – Final
Andrea De marchi vs Nikolai Barsukov ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-22T00:00:00Z
Andrea De Marchi
15
2
3
Nikolai Barsukov•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikolai Barsukov
0-15
3-3
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Nikolai Barsukov
15-0
15-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Nikolai Barsukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Andrea De Marchi
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
Nikolai Barsukov
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Andrea De Marchi
15-0
15-15
15-30
15-40
2-5 → 2-6
Nikolai Barsukov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
Andrea De Marchi
0-15
15-15
40-15
0-5 → 1-5
Nikolai Barsukov
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Andrea De Marchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Nikolai Barsukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Nikolai Barsukov
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit