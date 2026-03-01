Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Marzo 2026

Federico Cina ITA, 30.03.2007
ATP 250 Santiago – terra
F Hanfmann – Darderi Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – hard
F Cina
– Gill Inizio 11:00
ATP Pune
Federico Cina [6]
0
6
0
Felix Gill•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
F. Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
CH 75 Kigali – hard
Q1 Dalla Valle – Beckley 3° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Nijboer – Covato Inizio 09:00
ATP Kigali
Ryan Nijboer [6]
40
6
5
Matteo Covato•
A
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Covato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
M. Covato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 4-2
R. Nijboer
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
M. Covato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Nijboer
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Nijboer
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
Q1 Pieri – Konovchuk Inizio 09:00
ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
6
6
Seita Watanabe
1
4
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
ace
5-3 → 5-4
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
S. Watanabe
15-0
15-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
S. Watanabe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
S. Watanabe
15-0
ace
15-15
15-30
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
5-0 → 5-1
S. Watanabe
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
S. Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Watanabe
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
df
1-0 → 2-0
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Q1 Napolitano – Beckles Non prima 10:30
ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
30
6
3
Dillon Beckles•
15
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Beckles
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Napolitano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Beckles
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Beckles
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
CH 50 Hersonissos – hard
Q1 Schinas – Carboni Inizio 09:00
ATP Hersonissos
Stefanos Schinas
2
2
Lorenzo Carboni [9]
6
6
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
S. Schinas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
L. Carboni
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Schinas
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
S. Schinas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
L. Carboni
0-15
0-30
30-30
30-40
df
df
1-4 → 2-4
S. Schinas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-3 → 1-4
S. Schinas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
S. Schinas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Q1 Piraino – Azoidis 4° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Potenza – Jermar Inizio 09:00
ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
6
6
Jan Jermar
3
4
Vincitore: Potenza
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
L. Potenza
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
J. Jermar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-1 → 3-1
L. Potenza
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Jermar
15-0
15-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jermar
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Jermar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
L. Potenza
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 4-2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Potenza
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-0 → 2-0
J. Jermar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Q1 Ovcharenko – Fellin 4° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Brasilia – terra
Q1 Bogo – Dickerson 2° inc. ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya 125 #2 – terra
Q1 Pigato – Sobolieva 2 incontro dalle 08:30
WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]•
0
6
4
Anastasiia Sobolieva
0
2
1
Vincitore: Pigato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasiia Sobolieva
1-0 → 1-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasiia Sobolieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Anastasiia Sobolieva
3-2 → 4-2
Anastasiia Sobolieva
1-2 → 2-2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
WTA 1000 Indian Wells – hard
Q1 Trevisan – Vidmanova 3 incontro dalle 19:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Nessuna emozione Pallino, scendi in campo con la schiuma alla bocca e aggrediscilo. Non ti adagiare al suo livello