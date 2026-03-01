Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 01 Marzo 2026

01/03/2026 08:35 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007

CHI ATP 250 Santiago – terra
F Hanfmann GER – Darderi ITA Inizio 23:30

IND CH 75 Pune – hard
F Cina ITA – Gill GBR Inizio 11:00
ATP Pune
Federico Cina [6]
0
6
0
Felix Gill
0
3
0
RWA CH 75 Kigali – hard
Q1 Dalla Valle ITA – Beckley RSA 3° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Nijboer NED – Covato ITA Inizio 09:00

ATP Kigali
Ryan Nijboer [6]
40
6
5
Matteo Covato
A
7
2
Q1 Pieri ITA – Konovchuk UKR Inizio 09:00

ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
6
6
Seita Watanabe
1
4
Vincitore: Pieri
Q1 Napolitano ITA – Beckles USA Non prima 10:30

ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
30
6
3
Dillon Beckles
15
0
1
GRE CH 50 Hersonissos – hard
Q1 Schinas GRE – Carboni ITA Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Stefanos Schinas
2
2
Lorenzo Carboni [9]
6
6
Vincitore: Carboni
Q1 Piraino ITA – Azoidis GRE 4° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Potenza ITA – Jermar CZE Inizio 09:00

ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
6
6
Jan Jermar
3
4
Vincitore: Potenza
Q1 Ovcharenko UKR – Fellin ITA 4° inc. ore 09:00

BRA CH 75 Brasilia – terra
Q1 Bogo ITA – Dickerson USA 2° inc. ore 14:00

TUR WTA 125 Antalya 125 #2 – terra
Q1 Pigato ITA – Sobolieva UKR 2 incontro dalle 08:30

WTA Antalya 125 #2
Lisa Pigato [3]
0
6
4
Anastasiia Sobolieva
0
2
1
Vincitore: Pigato
USA WTA 1000 Indian Wells – hard
Q1 Trevisan ITA – Vidmanova CZE 3 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Roberto (Guest) 01-03-2026 10:32

Nessuna emozione Pallino, scendi in campo con la schiuma alla bocca e aggrediscilo. Non ti adagiare al suo livello

