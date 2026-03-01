Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Brasilia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

01/03/2026 08:18 5 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
BRA Challenger 75 Brasilia – Tabellone Principale – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Tristan Boyer USA
Felipe Meligeni Alves BRA vs Qualifier
(SE) Facundo Diaz Acosta ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
(WC) Guto Miguel BRA vs (6) Juan Pablo Ficovich ARG

(3) Jaime Faria POR vs Gianluca Cadenasso ITA
Qualifier vs Qualifier
(WC) Igor Marcondes BRA vs Qualifier
Gustavo Heide BRA vs (7) Daniel Elahi Galan COL

(5) Henrique Rocha POR vs Franco Agamenone ITA
Qualifier vs (WC) Miguel Tobon COL
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Matias Soto CHI
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (4) Guy Den Ouden NED

(8) Alvaro Guillen Meza ECU vs Miguel Damas ESP
Thiago Monteiro BRA vs (Alt) Daniel Dutra da Silva BRA
Qualifier vs Juan Pablo Varillas PER
Pedro Boscardin Dias BRA vs (2) Elmer Moller DEN

BRA Challenger 75 Brasilia – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Franco Roncadelli 🇺🇾 vs (Alt) Augusto Dos Santos 🇧🇷
Enzo Camargo Lima 🇧🇷 vs [12] Joao Scramin Do Lago 🇧🇷

[2] Carlos Sanchez Jover 🇪🇸 vs (Alt) Breno Braga 🇧🇷
(Alt) Enrique Bogo 🇮🇹 vs [9] Ryan Dickerson 🇺🇸

[3] Pedro Sakamoto 🇧🇷 vs Victor Remondy Pagotto 🇧🇷
(WC) Luis Felipe Miguel 🇧🇷 vs [8] Santiago De La Fuente 🇦🇷

[4] Eduardo Ribeiro 🇧🇷 vs (Alt) Luka Bojicic Ono 🇧🇷
(Alt) Victor Braga 🇧🇷 vs [7] Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸

[5] Joao Eduardo Schiessl 🇧🇷 vs (WC) João Pedro Didoni Bonini 🇧🇷
Rafael Tosetto 🇧🇷 vs [11] Nicolas Villalon 🇨🇱

[6] Paulo Saraiva Dos Santos 🇧🇷 vs (WC) Marcelo Zormann 🇧🇷
(WC) Miguel Bellorio Pinheiro 🇧🇷 vs [10] Benjamin Torrealba 🇨🇱

5 commenti

brizz 01-03-2026 11:34

vallejo

rocha

faria
varillas

ficovich
galan
den ouden
monteiro

patrick 01-03-2026 10:45

ROCHA

HEIDE

VALLEJO
MOLLER

FICOVICH
FARIA
OUDEN
MEZA

brunodalla 01-03-2026 09:15

VALLEJO

ROCHA

HEIDE
MONTEIRO

FICOVICH
CADENASSO
REIS
BOSCARDIN

walden 01-03-2026 09:09

Incontri impegnativi per innostri, per Cadenasso, al BR, un’occasione per fare ulteriore esperienza.
OT: Damas, che aveva sconfitto il nostro ai quarti a Tigre, è oggi in finale dopo aver battuto Dedura in semifinale. La notizia mi sorprende, perchè lo spagnolo non mi aveva convinto nel match con Gianluca e Dedura era nettamente favorito.

miky85 01-03-2026 08:56

Faria

Monteiro

Vallejo
Reis

Diaz
Heide
Q
Monteiro

