Challenger 75 Brasilia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 75 Brasilia – Tabellone Principale – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo vs Tristan Boyer
Felipe Meligeni Alves vs Qualifier
(SE) Facundo Diaz Acosta vs Nikolas Sanchez Izquierdo
(WC) Guto Miguel vs (6) Juan Pablo Ficovich
(3) Jaime Faria vs Gianluca Cadenasso
Qualifier vs Qualifier
(WC) Igor Marcondes vs Qualifier
Gustavo Heide vs (7) Daniel Elahi Galan
(5) Henrique Rocha vs Franco Agamenone
Qualifier vs (WC) Miguel Tobon
Joao Lucas Reis Da Silva vs Matias Soto
Juan Carlos Prado Angelo vs (4) Guy Den Ouden
(8) Alvaro Guillen Meza vs Miguel Damas
Thiago Monteiro vs (Alt) Daniel Dutra da Silva
Qualifier vs Juan Pablo Varillas
Pedro Boscardin Dias vs (2) Elmer Moller
Challenger 75 Brasilia – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Franco Roncadelli 🇺🇾 vs (Alt) Augusto Dos Santos 🇧🇷
Enzo Camargo Lima 🇧🇷 vs [12] Joao Scramin Do Lago 🇧🇷
[2] Carlos Sanchez Jover 🇪🇸 vs (Alt) Breno Braga 🇧🇷
(Alt) Enrique Bogo 🇮🇹 vs [9] Ryan Dickerson 🇺🇸
[3] Pedro Sakamoto 🇧🇷 vs Victor Remondy Pagotto 🇧🇷
(WC) Luis Felipe Miguel 🇧🇷 vs [8] Santiago De La Fuente 🇦🇷
[4] Eduardo Ribeiro 🇧🇷 vs (Alt) Luka Bojicic Ono 🇧🇷
(Alt) Victor Braga 🇧🇷 vs [7] Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸
[5] Joao Eduardo Schiessl 🇧🇷 vs (WC) João Pedro Didoni Bonini 🇧🇷
Rafael Tosetto 🇧🇷 vs [11] Nicolas Villalon 🇨🇱
[6] Paulo Saraiva Dos Santos 🇧🇷 vs (WC) Marcelo Zormann 🇧🇷
(WC) Miguel Bellorio Pinheiro 🇧🇷 vs [10] Benjamin Torrealba 🇨🇱
TAG: Circuito Challenger
vallejo
rocha
faria
varillas
ficovich
galan
den ouden
monteiro
ROCHA
HEIDE
VALLEJO
MOLLER
FICOVICH
FARIA
OUDEN
MEZA
VALLEJO
ROCHA
HEIDE
MONTEIRO
FICOVICH
CADENASSO
REIS
BOSCARDIN
Incontri impegnativi per innostri, per Cadenasso, al BR, un’occasione per fare ulteriore esperienza.
OT: Damas, che aveva sconfitto il nostro ai quarti a Tigre, è oggi in finale dopo aver battuto Dedura in semifinale. La notizia mi sorprende, perchè lo spagnolo non mi aveva convinto nel match con Gianluca e Dedura era nettamente favorito.
Faria
Monteiro
Vallejo
Reis
Diaz
Heide
Q
Monteiro