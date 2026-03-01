WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Presenze di due azzurre
WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katie Boulter vs Viktoriya Tomova
Lucrezia Stefanini vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva
(2) Viktorija Golubic vs Marina Stakusic
Mananchaya Sawangkaew vs (21) Rebeka Masarova
(3) Simona Waltert vs Himeno Sakatsume
(WC) Emerson Jones vs (14) Nikola Bartunkova
(4) Dalma Galfi vs Yue Yuan
(WC) Julieta Pareja vs (24) Lanlana Tararudee
(5) Anastasia Zakharova vs Caroline Dolehide
Varvara Lepchenko vs (22) Linda Fruhvirtova
(6) Renata Zarazua vs Priscilla Hon
Martina Trevisan vs (19) Darja Vidmanova
(7) Kamilla Rakhimova vs Maria Lourdes Carle
Maria Timofeeva vs (13) Suzan Lamens
(8) Kaja Juvan vs (WC) Akasha Urhobo
Joanna Garland vs (20) Taylor Townsend
(9) Darja Semenistaja vs Whitney Osuigwe
(WC) Kayla Day vs (17) Aliaksandra Sasnovich
(10) Lulu Sun vs Maddison Inglis
(WC) Elizabeth Mandlik vs (15) Diane Parry
(11) Sinja Kraus vs Storm Hunter
(WC) Mary Stoiana vs (18) Leolia Jeanjean
(12) Yuliia Starodubtseva vs Elvina Kalieva
Madison Brengle vs (16) Talia Gibson
Stadium 4 – ore 19:00
(5) Anastasia Zakharova vs Caroline Dolehide Inizio 19:00
Elizabeth Mandlik vs (15) Diane Parry
(12) Yuliia Starodubtseva vs Elvina Kalieva
Kayla Day vs (17) Aliaksandra Sasnovich
Stadium 5 – ore 19:00
Varvara Lepchenko vs (22) Linda Fruhvirtova Inizio 19:00
(7) Kamilla Rakhimova vs Maria Lourdes Carle
Madison Brengle vs (16) Talia Gibson
(9) Darja Semenistaja vs Whitney Osuigwe
Stadium 6 – ore 19:00
Emerson Jones vs (14) Nikola Bartunkova Inizio 19:00
(10) Lulu Sun vs Maddison Inglis
(2) Viktorija Golubic vs Marina Stakusic
Mary Stoiana vs (18) Leolia Jeanjean
Stadium 7 – ore 19:00
(3) Simona Waltert vs Himeno Sakatsume Inizio 19:00
Maria Timofeeva vs (13) Suzan Lamens
Martina Trevisan vs (19) Darja Vidmanova
Julieta Pareja vs (24) Lanlana Tararudee
