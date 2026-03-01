WTA 1000 Indian Wells Copertina, WTA

WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi. Presenze di due azzurre

01/03/2026 09:00 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
USA WTA 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Katie Boulter GBR vs Viktoriya Tomova BUL
Lucrezia Stefanini ITA vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva AND

(2) Viktorija Golubic SUI vs Marina Stakusic CAN
Mananchaya Sawangkaew THA vs (21) Rebeka Masarova SUI

(3) Simona Waltert SUI vs Himeno Sakatsume JPN
(WC) Emerson Jones AUS vs (14) Nikola Bartunkova CZE

(4) Dalma Galfi HUN vs Yue Yuan CHN
(WC) Julieta Pareja USA vs (24) Lanlana Tararudee THA

(5) Anastasia Zakharova RUS vs Caroline Dolehide USA
Varvara Lepchenko USA vs (22) Linda Fruhvirtova CZE

(6) Renata Zarazua MEX vs Priscilla Hon AUS
Martina Trevisan ITA vs (19) Darja Vidmanova CZE

(7) Kamilla Rakhimova UZB vs Maria Lourdes Carle ARG
Maria Timofeeva UZB vs (13) Suzan Lamens NED

(8) Kaja Juvan SLO vs (WC) Akasha Urhobo USA
Joanna Garland TPE vs (20) Taylor Townsend USA

(9) Darja Semenistaja LAT vs Whitney Osuigwe USA
(WC) Kayla Day USA vs (17) Aliaksandra Sasnovich BLR

(10) Lulu Sun NZL vs Maddison Inglis AUS
(WC) Elizabeth Mandlik USA vs (15) Diane Parry FRA

(11) Sinja Kraus AUT vs Storm Hunter AUS
(WC) Mary Stoiana USA vs (18) Leolia Jeanjean FRA

(12) Yuliia Starodubtseva UKR vs Elvina Kalieva USA
Madison Brengle USA vs (16) Talia Gibson AUS

Stadium 4 – ore 19:00
(5) Anastasia Zakharova RUS vs Caroline Dolehide USA Inizio 19:00
Elizabeth Mandlik USA vs (15) Diane Parry FRA
(12) Yuliia Starodubtseva UKR vs Elvina Kalieva USA
Kayla Day USA vs (17) Aliaksandra Sasnovich BLR

Stadium 5 – ore 19:00
Varvara Lepchenko USA vs (22) Linda Fruhvirtova CZE Inizio 19:00
(7) Kamilla Rakhimova UZB vs Maria Lourdes Carle ARG
Madison Brengle USA vs (16) Talia Gibson AUS
(9) Darja Semenistaja LAT vs Whitney Osuigwe USA

Stadium 6 – ore 19:00
Emerson Jones AUS vs (14) Nikola Bartunkova CZE Inizio 19:00
(10) Lulu Sun NZL vs Maddison Inglis AUS
(2) Viktorija Golubic SUI vs Marina Stakusic CAN
Mary Stoiana USA vs (18) Leolia Jeanjean FRA

Stadium 7 – ore 19:00
(3) Simona Waltert SUI vs Himeno Sakatsume JPN Inizio 19:00
Maria Timofeeva UZB vs (13) Suzan Lamens NED
Martina Trevisan ITA vs (19) Darja Vidmanova CZE
Julieta Pareja USA vs (24) Lanlana Tararudee THA

