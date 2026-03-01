Paolini si ferma in semifinale a Mérida: Bucsa vola in finale (Video)

Si interrompe al penultimo atto il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Mérida. L’azzurra, numero uno del seeding e in tabellone grazie a una wild card, è stata sconfitta in semifinale dalla spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 34 minuti. Sarà Bucsa a giocarsi il titolo contro la polacca Magdalena Frech.

Primo set: rimonta sfiorata

L’avvio è subito complicato per Paolini. Dopo aver annullato una palla break nel terzo game, l’azzurra perde il servizio due volte dal 2-2, permettendo a Bucsa di scappare sul 5-2.

La spagnola serve due volte per il set, ma Jasmine reagisce con orgoglio, recuperando entrambi i break e riportandosi sul 5-5. Proprio nel momento chiave, però, l’italiana cede nuovamente la battuta nell’undicesimo gioco: Bucsa non trema e chiude 7-5 dopo 56 minuti.

Secondo set: blackout e tentativo di rimonta

Anche la seconda frazione si apre in salita per la toscana. Dalla parità nel primo game, Paolini perde 12 punti consecutivi, ritrovandosi rapidamente sotto 0-4.

Ancora una volta, però, l’azzurra prova a reagire: con un parziale di 12 punti a 2 risale fino al 3-4, riaprendo il match. Bucsa questa volta resta lucida, tiene il servizio a zero per il 5-3 e, sul 5-4, serve per l’incontro. Dopo essere salita dal 15-30, chiude 6-4 in 38 minuti.

I numeri del match

Le statistiche premiano la spagnola:

72 punti vinti contro 63

5 palle break convertite su 11

70% di punti con la prima di servizio (contro il 54% di Paolini)

Bucsa ha fatto la differenza soprattutto con la solidità al servizio e una maggiore continuità nei momenti decisivi. Paolini ha avuto occasioni per rientrare in entrambe le frazioni, ma non è riuscita a completare le rimonte.

Per l’azzurra resta comunque una settimana positiva in Messico, ma l’ultimo passo verso la finale è sfumato. Ora testa ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di ritrovare continuità e incisività nei momenti chiave.

WTA Mérida Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 0 5 4 0 Cristina Bucsa • Cristina Bucsa 0 7 6 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





