Darderi un “martello”! Sconfigge Baez e centra la finale all’ATP 250 Santiago

Un’ora e mezza di potenza, intensità, con le corse del “classico” tennis su terra battuta e la fase difensiva che spesso predomina e porta ad errori in spinta, ma alla fine c’è un grande, grandissimo sorriso per Luciano Darderi che nella seconda semifinale all’ATP 250 di Santiago del Cile batte Sebastian Baez (6-4 6-3 lo score) e centra le finale dell’ultimo torneo della Gira Sudamericana, dove sfiderà per il titolo il tedesco Yannik Hanfmann, vincitore a sorpresa sul favorito del seeding Francisco Cerundolo. Per “Luli” è la seconda finale del 2026, dopo quella persa a Buenos Aires proprio contro Cerundolo pochi giorni fa. Si sperava che, dopo l’ottimo avvio di 2026 agli Australian Open, la campagna sul “rosso” in America Latina potesse essere assai favorevole per Darderi, visto che in queste condizioni si trova a casa (in tutti in sensi, con la sua nascita e prima formazione proprio in Argentina); Luciano è stato bravo a giocare tanto e farlo abbastanza bene, e anche in giornate non eccezionali riuscire a trovare solidità e risorse per vincere le partite. La differenza tra il grande giocatore e gli altri è anche nel riuscire a portare casa partite nelle giornate non ideali, quando non tutti funziona a dovere e si inizia a sentire la fatica.

Così è accaduto nella semifinale contro Baez, tennista “scomodo” se ce n’è uno poiché non molla niente, corre da tutte le parti e riesce a farti giocare male, alzando le traiettorie, sporcando la palla e non dandoti molto ritmo per entrare in progressione. Infatti Darderi è stato a tratti nervoso e non ha servito così bene: 2 soli ace e 5 doppi falli, con il 49% di prime palle in gioco, fatto questo che ha aperto il fianco a molti scambi serrati e meno punti conquistati subito con un diritto pesante dopo il servizio. Tantissimi anche gli errori, 31, a fronte di soli 13 vincenti (15/29 per Baez), numero che sottolinea come la partita sia stata di gambe e di lotta più che di esecuzioni pulite, ma alla fine conta il risultato e questo è arrivato. Darderi partirà favorito nella finale, forte anche dell’unico precedente, vinto dall’italiano nel 2024 a Cordoba nei quarti di finale in due set, sempre in America Latina e sulla terra battuta.

Passionate Darderi drives to the final 🏎️ The 2nd seed beats Baez 6-4 6-3 to make his 6th (clay) ATP final!#ChileOpen @Lucianodarderi_ pic.twitter.com/ALgwg9lPTH — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2026

L’incontro non è iniziato al meglio per Darderi: scatta al servizio ma subisce subito il break, poche prime palle e zero ritmo nella spinta, con quattro punti vinti in risposta da Baez. La situazione si inverte nel secondo gioco, con l’argentino sotto alla risposta di Luciano, bravo a reagire immediatamente e strappare il contro break a 15, alla seconda chance. Col diritto Darderi mette in difficoltà l’avversario, ha più potenza e fin dalla risposta si prende il comando delle operazioni, nonostante il vigore di Baez nella difesa, dove non molla un centimetro di campo. Luciano in risposta sul 2-1 sottopone grande pressione all’avversario e lo mette alle corde, strappando una nuova palla break ai vantaggi. Ci pensa Sebastian con un doppio fallo – temendo la risposta dell’azzurro – a regalare il break che manda Darderi in vantaggio per 3 giochi a 1. Luciano salva una palla break nel settimo game, e si porta 5-2. In risposta nel game successivo non vince un punto, purtroppo accusa la reazione dell’avversario servendo per chiudere il parziale sul 5-3. Troppi errori e Baez strappa un contro break sul 15-40 con un doppio fallo stavolta di Darderi. 5-4. La partita è entrata in lotta, ma Darderi per fortuna riesce a rialzare l’attenzione e la precisione nella spinta, bravo a prendersi il terzo break sul 15-40, per il 6-4 che chiude il set.

La fase convulsa continua in apertura del secondo parziale, dove si decide la partita. Darderi va a strappi e serve davvero male, con due doppi falli concede due palle break ma riesce a salvarsi, con grande grinta. Chiuso un difficile primo game, Luciano va a strappare il break ai vantaggi, a sua volta approfittando una battuta di Baez tutt’altro che efficace, per il 2-0. L’argentino non molla ma non riesce più a procurarsi in risposta un varco per riaprire la partita Darderi più sicuro e va a prendersi due match point in risposta sul 5-2, ma non riesce a sfruttarli. Per fortuna cancella la delusione per le chance non convertite e, forte di una maggior potenza, chiude l’incontro al servizio nel nono game, per il 6-3 che gli vale l’accesso alla finale di Santiago.

Sebastian Baez vs Luciano Darderi

