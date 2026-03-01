Flavio Cobolli show ad Acapulco! Batte Tiafoe in fnale, è campione all’ATP 500 messicano

Flavio Cobolli è rockstar nella serata di Acapulco! Con un tennis spettacolare, forte di un servizio in grande spolvero e soprattutto una serie di colpi da fondo campo fantastici per esplosività, intensità e anche varietà, sorprende Frances Tiafoe e lo batte per 7-6(4), 6-4, aggiudicandosi la finale dell’ATP 500 di Acapulco, sostenuto a gran voce dal pubblico locale che ha apprezzato – e molto applaudito – il tennis offensivo e divertente dell’azzurro. Una prestazione davvero maiuscola per Flavio, che dopo l’avvio di 2026 incerto con 4 sconfitte di finale, ha cambiato passo prima a Delray Beach con la semifinale e quindi ad Acapulco, dove ha trovato il suo miglior tennis. È primo titolo ATP su cemento e il terzo in carriera per il romano, un successo importantissimo che gli vale nuovo best ranking al n.15 ATP da lunedì, quando sarà stilata la classifica aggiornata. A 23 anni, Cobolli è il quarto giocatore nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP 500 su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils. Ma oltre ai record, quello che davvero piace e impressiona di Flavio è la sua energia, quella forza fisica e mentale, abbinata a ottima tecnica d’impatto, che gli permette di sprigionare un tennis offensivo a caccia di vincenti, sostenuto da adrenalina e positività. Cobolli è sempre più maturo e consapevole, riesce a gestire i momenti non facili degli incontri e restare lì, pronto a lottare e quindi alzare di nuovo il livello per scappare in avanti e vincere la partita. Col diritto nella finale di Acapulco ha impressionato per potenza e precisione delle esecuzioni, per larga parte del match è stato del tutto incontenibile, nonostante Tiafos ci abbia provato con forza, a sua volta voglioso di alzare il trofeo messicano per archiviare un momento non facile nella sua carriera.

Cobolli ha chiuso una settimana magnifica ad Acapulco con una finale davvero bene giocata, lo confermano anche i numeri di fine partita: 10 ace (a fronte di soli 2 doppi falli), un rendimento del servizio super, il migliore di tutto il torneo con ben il 74% di prime palle gioco vincendo il 79% dei punti. Ha subito un solo break nel match nell’ottavo gioco del secondo (salvando le altre due palle break concesse, mentre ne ha ottenute 6 trasformandone 2), e sono stati ben 33 i punti vincenti, tredici più di Tiafoe, mentre il conto degli errori è stato 28 pari. Numeri che confermando la qualità della prestazione dell’italiano, più forte nello scambio, nell’intensità di gioco, nella forza fisica e mentale necessaria a comandare il gioco e meritarsi il successo.

“Da bambino sognavo un momento come questo”, ha dichiarato Cobolli a caldo dopo il successo. “Vincere un torneo così, giocare sul centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono orgoglioso non solo per me stesso, ma anche per tutte le persone che lavorano con me: mio padre, la mia famiglia, il mio team. Mi aiutano tantissimo. Penso di meritare questo titolo per il lavoro che faccio fuori dal campo. Dopo ogni sconfitta torno ad allenarmi con ancora più determinazione. Sono davvero orgoglioso di me stesso. Oggi è stata la mia miglior partita del torneo. Non avevo mai battuto Frances prima d’ora, quindi sono felicissimo”.

Cobolli ha “iniziato” a vincere la finale di Acapulco già dall’approccio al match, con l’atteggiamento giusto. Nonostante fosse sotto 0-2 nei precedenti nel circuito contro Tiafoe, Flavio infatti non ha mostrato alcuna esitazione e ha iniziato l’incontro deciso a comandare, a prendersi rischi e imporre il suo ritmo, i suoi schemi, la sua progressione che ha tratti è stata splendidamente inarrestabile. E Tiafoe ha giocato una buona partita, da parte sua c’era l’assoluta esigenza di vincere, ma Cobolli ne ha avuta di più, di voglia e di classe. Dopo aver mancato un set point in risposta sul 5-4 nel primo parziale, Cobolli si è ritrovato sotto 1-3 nel tiebreak del primo e qua mentalmente il rischio di pagare il momento era altissimo. Proprio in questa fase si è apprezzata la nuova consapevolezza di Flavio, la sua abilità a restare calmo e focalizzato, “un punto alla volta” si dice, e proprio nel momento clou ha alzato la qualità dei suoi colpi e schemi offensivi, piazzando un parziale di sei punti a uno che ha annichilito Tiafoe e gli ha consegnato il primo set. Proprio quest’allungo, questa forza tecnica e agonistica, ha spaccato in due la partita, a sua favore. L’azzurro ha preso il controllo del match.

Tiafoe ha ottenuto la prima palla break soltanto nell’ottavo game del secondo set, fatto questo che indica quanto bene abbia servito Cobolli e gestito i suoi turni di battuta. Francese ha trasformando la terza opportunità del game, per il 4-4. In quel momento si sono riaccese le speranze dello statunitense, che nel corso del torneo era stato protagonista di diverse vittorie in rimonte (contro Kovacevic al secondo turno aveva annullato due match point e in semifinale contro Brandon Nakashima aveva rimontato con l’avversario a servire per il match). In quel momento, di nuovo, è venuta fuori la durezza di Cobolli come agonista: ha mantenuto i nervi saldi dopo aver ceduto il servizio e è andato immediatamente a riprendersi il break, di prepotenza, esplodendo colpi micidiali per aggressività e anche precisione. Così l’azzurro ha chiuso l’incontro al servizio dopo due ore e nove minuti di gioco.

Marco Mazzoni

Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe

