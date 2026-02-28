Jasmine Paolini ribalta Boulter a Mérida: da 0-6 a 6-3 6-3, è semifinale (Video)

La capacità di resettare. È questa la qualità che Jasmine Paolini ha messo in mostra nei quarti di finale del WTA 500 di Mérida, dove ha rimontato la britannica Katie Boulter (n. 69 WTA) imponendosi con il punteggio di 0-6 6-3 6-3 in 1 ora e 55 minuti di gioco.

Un successo costruito con pazienza e carattere dopo un primo set da incubo. In semifinale, la numero 7 del mondo affronterà la spagnola Cristina Bucsa (n. 63 WTA), vittoriosa su Zeynep Sonmez per 6-3 6-4.

Primo set: blackout totale

L’avvio di partita è tutto in salita per la toscana. Paolini fatica a trovare ritmo e misura nei colpi, mentre Boulter gioca solida e ordinata, approfittando degli errori dell’azzurra.

Sotto di due break, Jasmine prova a reagire nel quarto game, ma spreca tre palle del contro-break. È l’unico sussulto di un parziale dominato dalla britannica, che chiude con un netto 6-0.

Secondo set: Jasmine cambia marcia

Nel secondo parziale Paolini si scuote, pur continuando a soffrire al servizio. La frazione diventa un continuo scambio di break, con le risposte più incisive delle battute.

L’azzurra riesce però a trovare maggiore determinazione nei momenti chiave, consolida il vantaggio nel finale e chiude 6-3, riportando il match in equilibrio.

Terzo set: risposta e aggressività decisive

Nel set decisivo Paolini parte forte, strappando a zero il servizio a Boulter. La britannica reagisce con il contro-break nel quarto game, ma l’inerzia ormai è cambiata.

Jasmine aumenta l’intensità, va vicina al nuovo break nel quinto gioco e lo trova nel settimo, esprimendo finalmente il suo tennis aggressivo con continuità. Nel nono game affonda ancora in risposta e chiude 6-3, completando la rimonta.

Testa e maturità

Dopo un primo set completamente negativo, Paolini ha saputo resettare mentalmente e ribaltare l’inerzia dell’incontro. Un segnale importante di maturità per la numero 7 del mondo, che ora punta alla finale contro Bucsa.

A Mérida, più del risultato, conta il modo: Jasmine ha dimostrato di saper trasformare una giornata storta in una vittoria di carattere.

WTA Mérida Jasmine Paolini [1] Jasmine Paolini [1] 0 6 6 Katie Boulter Katie Boulter 6 3 3 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Katie Boulter 15-0 15-15 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Katie Boulter 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico