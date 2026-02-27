Masters e WTA 1000 Indian Wells: Ecco le wild card. Escluso Wawrinka. Jannik Sinner già si allena ad Indian Wells. Lorenzo Sonego dà forfait (Video)

Nel tabellone maschile spicca il nome di Rafael Jódar, che riceve un’opportunità prestigiosa per continuare il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. Insieme a lui anche il doppio campione NCAA Michael Zheng, oltre a Gael Monfils, Martin Damm e Zachary Svajda.

Fa rumore, però, l’assenza di Stan Wawrinka. L’ex numero 3 del mondo e finalista qui nel 2017 non ha ricevuto l’invito e dovrà quindi passare dalle qualificazioni oppure concentrare le sue speranze su una possibile wild card per Miami. La scelta dell’organizzazione ha premiato Monfils come “vecchia gloria” e diversi giovani o giocatori di casa, lasciando fuori il tre volte campione Slam.

WTA: ritorni illustri e giovani talenti

Nel tabellone femminile il parterre è ricco di nomi di peso. Spicca il ritorno di Venus Williams, insieme a Bianca Andreescu e Sloane Stephens. Da seguire anche il rientro di Jennifer Brady, lontana dai campi da tempo, e la giovane austriaca Lili Tagger, dotata di un elegante rovescio a una mano.

Un mix di esperienza, nostalgia e nuove promesse che arricchisce ulteriormente il fascino del torneo californiano.

Sinner arriva in anticipo – Lorenzo Sonego dà forfait

Intanto, tra i protagonisti attesi, Jannik Sinner ha deciso di anticipare il suo arrivo a Indian Wells. L’azzurro vuole migliorare le recenti prestazioni e ha scelto di acclimatarsi con largo anticipo alle condizioni del deserto californiano, lavorando intensamente in vista dell’esordio previsto per mercoledì 4 marzo.

Cattive notizie per Lorenzo Sonego che ha dovuto dare per problemi fisici (problema al polso) forfait anche per il torneo di Indian Wells. Al suo posto entra Juan Manuel Cerundolo.

