Griekspoor eroico a Dubai: batte Rublev da infortunato e vola in finale contro Medvedev (Video)

Tallon Griekspoor ha vissuto uno dei giorni più speciali della sua carriera. Il 29enne olandese si è qualificato per la finale dell’ATP 500 di Dubai al termine di una semifinale drammatica contro Andrey Rublev, superato con il punteggio di 7-5 7-6(6).

È la sesta finale ATP in carriera per Griekspoor, la seconda in un torneo di categoria 500. Ma questa, per come è arrivata, ha un sapore completamente diverso.

Vittoria da guerriero

L’olandese non ha solo battuto il numero 18 del mondo e campione del torneo nel 2022: lo ha fatto giocando praticamente su una gamba sola.

Già dal primo set, Griekspoor ha iniziato ad accusare problemi fisici che ne hanno limitato vistosamente i movimenti. Nel secondo parziale si è visto chiaramente come faticasse negli spostamenti laterali, spesso incapace di correre a pieno regime.

Eppure ha resistito, ha lottato su ogni punto e ha trovato le energie per chiudere al tie-break, firmando una delle vittorie più coraggiose della sua carriera.

“Ho avuto molta fortuna. Dal primo set non riesco quasi a muovermi. Non so nemmeno io come ho fatto”, ha ammesso a caldo.

Finale contro Medvedev… se il fisico regge

In finale Griekspoor dovrebbe affrontare un altro russo, Daniil Medvedev, numero 11 del mondo e campione a Dubai nel 2023, che va a caccia del suo secondo titolo negli Emirati.

Resta però un’incognita importante: le condizioni fisiche dell’olandese. Dopo una semifinale giocata stringendo i denti, sarà fondamentale capire se riuscirà a recuperare in tempo per competere al massimo livello.





