Raducanu cambia idea e riparte da Petchey. Auger-Aliassime vola a Dubai, Nadal torna sugli sci con il figlio

Il tennis internazionale vive giorni intensi, tra ritorni al passato, inizi di stagione brillanti e nuove libertà conquistate lontano dal circuito.

Raducanu sorprende: arriva Mark Petchey

Solo pochi giorni fa Emma Raducanu aveva dichiarato di non essere alla ricerca di un nuovo allenatore. E invece, a sorpresa, la britannica ha deciso di affidarsi a Mark Petchey in vista del WTA 1000 di Indian Wells 2026.

Dopo la separazione da Francis Roig al termine dell’Australian Open, Raducanu torna così a collaborare con un tecnico che conosce bene: Petchey l’aveva già seguita nel 2020 e in un breve periodo del 2025. Secondo quanto riportato dal The Times, l’ex numero uno britannico lavorerà insieme ad Alexis Canter per provare a rilanciare definitivamente la carriera della campionessa dello US Open 2021.

L’obiettivo è chiaro: ritrovare continuità, avvicinarsi nuovamente alla top 10 e tornare a competere per titoli importanti. Una nuova tappa in un percorso che continua a essere in evoluzione.

Auger-Aliassime riparte forte: 11-1 nel 2026

Chi invece ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi è Felix Auger-Aliassime. Superato il ritiro forzato all’Australian Open, il canadese ha cambiato marcia: il suo bilancio stagionale recita un impressionante 11 vittorie e 1 sola sconfitta.

A Dubai ha battuto nuovamente Jiri Lehecka, conquistando l’accesso alle semifinali dell’ATP 500. In tribuna, ad assistere al match, c’era anche Roger Federer. E proprio allo svizzero Felix ha dedicato parole cariche di riconoscenza:

“Mi invitò a Dubai quando avevo 17 anni per allenarmi con lui. Gli sarò sempre grato per quell’opportunità. È bellissimo vederlo tornare agli eventi, sono felice che sia ancora qui”.

Un legame speciale, che racconta il passaggio di testimone tra generazioni.

Nadal e la libertà della neve: sugli sci con il figlio

Dopo il ritiro, Rafael Nadal sta riscoprendo piaceri che durante la carriera erano praticamente vietati. Uno su tutti: lo sci.

A 25 anni dall’ultima volta, il maiorchino era già tornato sulle piste nei giorni scorsi. Ma non si è fermato lì. Nadal ha ripetuto l’esperienza, questa volta in compagnia del figlio Rafael, che – a quanto pare – può contare su un “magnifico maestro”.

Per chi ha gestito il proprio corpo con disciplina assoluta per oltre vent’anni, la possibilità di concedersi sport alternativi rappresenta forse il simbolo più autentico della nuova fase di vita.

⛷️ Rafa skiing with his son Rafael Nadal’s TikTok pic.twitter.com/59oZ5J9BWW — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) February 26, 2026





Marco Rossi