Matteo Berrettini saluta Santiago: Nava lo supera in due set

Si chiude con un’eliminazione al primo turno lo swing sudamericano di Matteo Berrettini. Il romano, attuale numero 57 del ranking mondiale, è stato battuto dallo statunitense Emilio Nava (n.79 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti nel match d’esordio dell’Chile Open di Santiago.

Una prova opaca per l’azzurro, che non è mai riuscito a imporre il proprio gioco, pagando le difficili condizioni del campo cileno: superficie irregolare e rimbalzi resi imprevedibili dall’altitudine. Più solido e continuo Nava, bravo a interpretare meglio la partita e a meritare l’accesso agli ottavi di finale.

Primo set in salita

Fin dalle prime battute si capisce che per Berrettini sarà una giornata complicata. Nava spinge con profondità da fondo campo e si muove con maggiore disinvoltura sulle traiettorie alte e cariche, mentre Matteo fatica a trovare ritmo e precisione, accumulando errori gratuiti. Il break nel secondo game indirizza subito il parziale.

L’italiano prova a reagire nel quinto gioco, procurandosi una palla del contro-break, ma la risposta non incide e lo statunitense prende in mano lo scambio entrando con decisione dentro il campo. Altre due chance arrivano nel nono game, ma anche in questo caso Berrettini non riesce a concretizzare. Nava chiude così 6-3 senza particolari affanni.

Lo strappo decisivo nel secondo parziale

Nel secondo set i turni di battuta scorrono con maggiore equilibrio, almeno fino al settimo game. Qui Berrettini commette qualche errore di troppo, soprattutto con il servizio, apparso prevedibile nelle traiettorie. Un diritto finito in rete consegna il break a Nava, che poi gestisce con autorità il vantaggio fino al definitivo 6-4.

I numeri del match

Le statistiche confermano le difficoltà del romano: 73% di punti vinti con la prima di servizio contro l’84% dello statunitense e appena il 46% con la seconda, a fronte del 52% di Nava. Dati che fotografano una prestazione sottotono e mai realmente incisiva.

Per Berrettini si conclude così un tour sudamericano avaro di soddisfazioni, mentre Nava prosegue il suo cammino a Santiago con rinnovata fiducia.

ATP Santiago Emilio Nava Emilio Nava 6 6 Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 3 4 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Nava 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Nava 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi