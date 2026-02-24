Roger Federer e Dubai, un legame eterno: ritorno speciale al Duty Free Tennis Championships

Il binomio tra Roger Federer e il Dubai Duty Free Tennis Championships è uno dei più iconici della storia recente del tennis. Lunedì, lo svizzero è tornato sugli spalti del torneo che più di ogni altro ha segnato alcune delle pagine più significative della sua carriera.

Nessuno ha lasciato un’impronta così profonda sull’ATP 500 degli Emirati come Federer: otto titoli conquistati, un record complessivo di 53 vittorie e appena 6 sconfitte e una costanza impressionante che ha trasformato Dubai in una sorta di cartina di tornasole per le sue stagioni. Il primo successo arrivò nel 2003, anno della sua definitiva esplosione ai massimi livelli, preludio alla scalata verso il numero 1 del mondo.

Il 100° titolo e un traguardo storico

Proprio a Dubai, nel 2019, Federer scrisse una delle pagine più emozionanti della sua carriera. Battendo Stefanos Tsitsipas in finale, conquistò il suo 100° titolo ATP, diventando il secondo uomo nell’Era Open a raggiungere la tripla cifra dopo Jimmy Connors (109). In seguito, anche Novak Djokovic si è unito a quel club esclusivo.

Quel successo rappresentò l’ennesima conferma della sua longevità: dal primo titolo a 21 anni fino al centesimo a 37, Dubai ha accompagnato ogni fase della sua carriera. Un torneo che ha fatto da sfondo anche a parte delle sue 310 settimane complessive da numero 1 del mondo, di cui 237 consecutive.

Ritorno da spettatore e nuove generazioni

Nel suo ritorno al torneo, Federer ha assistito al match del connazionale Stan Wawrinka, campione a Dubai nel 2016, vittorioso contro Benjamin Hassan. Proprio Hassan, a fine incontro, ha scherzato dopo aver stretto la mano al 20 volte campione Slam: “Non laverò mai più questa mano”, ha detto sorridendo.

Dubai non è stata solo una tappa di successo per Federer, ma anche una seconda casa. Negli anni ha spesso scelto la città per allenarsi durante l’off-season, approfittando delle strutture e del clima favorevole per preparare le nuove stagioni. Familiarità che si è trasformata in comfort, e comfort che ha portato trionfi.

Nel tabellone 2026 figurano cinque ex campioni: oltre a Wawrinka e Tsitsipas, anche Ugo Humbert, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Ma, per molti appassionati, Dubai resterà per sempre il regno di Roger Federer.





Francesco Paolo Villarico