Lorenzo Musetti pronto al rientro: tornerà in campo a Indian Wells

Lorenzo Musetti è pronto a ripartire. Gli ultimi controlli medici hanno dato esito positivo e il numero 5 del mondo tornerà in campo al Indian Wells Masters, primo Masters 1000 della stagione in programma dal 4 marzo.

L’azzurro era fermo dall’infortunio subito nei quarti di finale degli Australian Open, quando – avanti di due set a zero contro Novak Djokovic – era stato costretto al ritiro per un problema muscolare all’ileo-psoas della gamba destra. Un guaio che gli è costato non solo una potenziale semifinale storica nel primo Slam dell’anno, ma anche la partecipazione alla tournée sudamericana sulla terra battuta.

Riabilitazione a Carrara e lavoro sul campo

Musetti ha scelto di rientrare nella sua Carrara per iniziare il percorso di recupero, affidandosi al centro Fisiorehab360 guidato dal suo preparatore atletico Damiano Fiorucci. In una prima fase si è concentrato sulla riatletizzazione, come documentato anche da alcuni video diffusi sui social, per poi tornare progressivamente a lavorare con la racchetta.

Al suo fianco il coach storico Simone Tartarini, mentre José Perlas si unirà al team successivamente. L’entità dell’infortunio, risultata meno grave del previsto, unita alle qualità fisiche del carrarino, ha permesso un recupero più rapido del temuto.

Obiettivo doppietta americana

Nel fine settimana Musetti e il suo staff voleranno negli Stati Uniti: prima tappa in California per Indian Wells, poi Miami per il secondo Masters 1000 consecutivo.

Per “Lollo” sarà un banco di prova importante, sia per ritrovare ritmo partita dopo lo stop sia per rilanciare le proprie ambizioni in una stagione che, prima dell’infortunio, sembrava poter decollare definitivamente. Ora il rientro è ufficiale: Musetti è pronto a rimettersi in gioco.





Francesco Paolo Villarico