Rafa Jódar incanta Acapulco: Norrie travolto in 55 minuti (Video)

Il nome di Rafa Jódar continua a crescere di settimana in settimana. Alla sua prima stagione da professionista, il 19enne madrileno ha firmato un’altra impresa di grande spessore, travolgendo Cameron Norrie al primo turno dell’ATP Acapulco 2026 con un netto 6-3 6-2 in appena 55 minuti.

Una prestazione dominante, senza esitazioni. Fin dai primi scambi si è visto un Jódar particolarmente ispirato, perfettamente a suo agio nelle condizioni di gioco messicane nonostante fosse la sua prima esperienza nel torneo. Aggressivo, centrato, sicuro dei propri mezzi: il giovane spagnolo ha preso in mano il match dopo pochi game, trovando rapidamente le chiavi per disinnescare un avversario esperto e scomodo come il britannico.

Norrie, ex numero 10 del mondo e mancino atipico capace di rendere la vita difficile a chiunque, non è riuscito a esprimere il suo solito tennis solido e combattivo. Merito soprattutto di Jódar, che ha imposto ritmo e profondità, sostenuto da un servizio efficace e da un atteggiamento sempre propositivo. Sei game sono bastati nel primo set per capire che la direzione dell’incontro era ormai segnata.

Personalità e talento da predestinato?

Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Anzi, il vantaggio iniziale ha aumentato la fiducia del madrileno, che ha alzato ulteriormente il livello, alternando potenza e colpi spettacolari che hanno strappato applausi al pubblico. Emblematico il game del 4-1, con soluzioni di grande qualità tecnica e coraggio.

In meno di un’ora Jódar si è presentato al centro della scena di Acapulco con la sua prima vittoria in un ATP 500, lasciando senza parole anche i commentatori di TennisTV, passati dall’incertezza sulla pronuncia del suo nome allo stupore più totale.

A un passo dalla Top 100

Il percorso, però, non si ferma qui. Agli ottavi potrebbe attendere il vincente tra Terence Atmane e Grigor Dimitrov. E c’è un traguardo già nel mirino: con un’altra vittoria, Jódar supererebbe matematicamente la barriera della top 100 mondiale, centrando con mesi d’anticipo uno degli obiettivi stagionali.





