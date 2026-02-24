Musetti balza al quinto posto, nella sfida tra Sinner e Alcaraz c’è sempre Djokovic

Il mondo del tennis negli ultimi anni sta vivendo un periodo di forte rinnovamento e diversi campioni sono italiani, perché prima c’è stato Berrettini, poi Sinner che ancora oggi domina le statistiche del palinsesto bet e si trova al secondo posto del Ranking. Attualmente, anche Musetti sta dando un valido contributo alla causa tricolore, perché è arrivato al quinto posto.

Ma non bisogna dimenticare che la Big 3 attuale è composta anche da Alcaraz che domina al primo posto il Ranking ATP, e da Djokovic, che non solo è al terzo posto, ma a 38 anni continua a dominare la scena come un vero immortale.

Musetti al top nonostante la sfortuna in Australia

Agli Australian Open Musetti stava dominando contro Djokovic e aveva il vantaggio dalla sua parte, tuttavia, ancora la coscia ha tradito l’asso italiano, che si è ritirato sul vantaggio di 2 set a 0. Nel ranking Musetti sta volando alto, braccando il quinto posto e puntando dritto al quarto, perché il Roland Garros è il suo prossimo obiettivo, con cui vuole togliere il monopolio italiano a Sinner? (infortuni permettendo).

Djokovic l’immortale

Con 24 Slam vinti in carriera, Djokovic è il migliore in assoluto e vuole puntare al 25esimo Open, costi quel che costi. Un altro record assoluto è rappresentato dai 10 Australian Open in bacheca, per un totale di almeno 3 vittorie per ogni Slam.

Il campione serbo non ne vuole sapere di andare in pensione, e sono 101 i tornei vinti, l’ultimo nel novembre 2025 proprio contro Musetti ad Atene.

Alcaraz ha conquistato il Career Grand Slam, ora tocca a Sinner

Ecco i migliori tennisti del panorama contemporaneo, che insieme a Djokovic stanno formando una nuova big 3, con lo spagnolo Alcaraz che in Australia ha completato il Grande Slam in carriera, ossia la vittoria di ogni Open durante il suo percorso.

Per Sinner manca solo il Roland Garros, e al secondo posto del Ranking vuole eguagliare il suo rivale, e già nel 2025 non c'è riuscito per un soffio. Tutti gli italiani sperano che Alcaraz ricambierà il favore ricevuto agli Open francesi, ma in realtà sappiamo che non sarà così.

La vera big 3 all time

Oltre a Djokovic che ha vinto 24 Open, ci sono anche Nadal con 22 Slam, che per un periodo recente ha dominato anche la classifica all time dei più vincenti al Grande Slam. Nadal è anche il tennista più veloce a completare il Grande Slam d’Oro, ossia la vittoria di tutti e quattro gli Open più la medaglia d’oro alle Olimpiadi, perché ha impiegato solo 5 anni.

Anche Djokovic e Agassi hanno completato il Grande Slam d’Oro, ma in più tempo. Al terzo posto della classifica eterna degli Open c’è Federer con 20 Slam, che è stato il primo tennista in assoluto a raggiungere la doppia cifra. Nei prossimi anni ne vedremo delle belle e sappiamo che con Alcaraz e Sinner le statistiche dei record all time possono cambiare in qualsiasi momento.