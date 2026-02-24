Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

24/02/2026 08:56 Nessun commento
Dalila Spiteri nella foto
Dalila Spiteri nella foto

MEX WTA 500 Merida – 1° Turno – hard

Estadio – ore 21:00
Camila Osorio COL vs (6) Janice Tjen INA Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa ESP vs Donna Vekic CRO Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Cadence Brace CAN vs Zeynep Sonmez TUR Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 21:00
(8) Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

(7) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Heather Watson GBR Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

Varvara Lepchenko USA vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 21:00
(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs Anastasia Detiuc CZE / Sabrina Santamaria USA Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

Rutuja Bhosale IND / Makoto Ninomiya JPN vs it / it Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE / Ann Li USA vs (4) Giuliana Olmos MEX / (4) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Madeleine Brooks GBR / Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare






USA WTA 250 Austin – 1° Turno – hard

Center Court – ore 18:00
Anna Blinkova RUS vs (2) Iva Jovic USA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Venus Williams USA vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Jessica Pegula USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones GBR vs (4) Peyton Stearns USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 19:00
Bianca Andreescu CAN vs Dalma Galfi HUN Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs (7) Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Dalayna Hewitt USA vs Anna Bondar HUN / Dalma Galfi HUN Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharova RUS vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – ore 19:00
Kaja Juvan SLO vs Claire Liu USA Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare

(8) Petra Marcinko CRO vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare






TUR WTA 125 Antalya – 1° Turno – terra battuta

Center Court – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima JPN vs Katarzyna Kawa POL Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Moyuka Uchijima [3]
15
6
2
Katarzyna Kawa
0
3
2
Mostra dettagli

Nuria Brancaccio ITA vs Ada Kumru TUR

Il match deve ancora iniziare

Leyre Romero Gormaz ESP vs Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 08:30
Julia Riera ARG vs Anastasia Zolotareva RUS Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Julia Riera
A
7
1
Anastasia Zolotareva
40
5
1
Mostra dettagli

(6) Veronika Erjavec SLO vs Ilay Yoruk TUR

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA / Moyuka Uchijima JPN vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 08:30
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (5) Mayar Sherif EGY Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15
1
2
Mayar Sherif [5]
15
6
3
Mostra dettagli

Laura Pigossi BRA vs Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Despina Papamichail GRE / Mayar Sherif EGY vs Irina Bara ROU / Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 08:30
Carole Monnet FRA / Arantxa Rus NED vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Carole Monnet / Arantxa Rus
30
4
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
30
6
5
Mostra dettagli

Lian Tran NED / Anastasia Zolotareva RUS vs Hiroko Kuwata JPN / Qiu Yu Ye CHN Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: