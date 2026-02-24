WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Dalila Spiteri nella foto
WTA 500 Merida – 1° Turno – hard
Estadio – ore 21:00
Camila Osorio
vs (6) Janice Tjen Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Cristina Bucsa vs Donna Vekic Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Cadence Brace vs Zeynep Sonmez Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Priscilla Hon vs Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 21:00
(8) Magda Linette
vs Tatjana Maria Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Jessica Bouzas Maneiro vs Heather Watson Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Magdalena Frech vs Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Varvara Lepchenko vs Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 21:00
(1) Irina Khromacheva
/ (1) Nicole Melichar-Martinez
vs Anastasia Detiuc
/ Sabrina Santamaria Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
Rutuja Bhosale / Makoto Ninomiya vs / Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Marie Bouzkova / Ann Li vs (4) Giuliana Olmos / (4) Aldila Sutjiadi
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Piter / Janice Tjen vs Madeleine Brooks / Shuo Feng
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Austin – 1° Turno – hard
Center Court – ore 18:00
Anna Blinkova
vs (2) Iva Jovic Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Venus Williams vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
(1) Jessica Pegula vs Rebecca Sramkova Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Francesca Jones vs (4) Peyton Stearns Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Bianca Andreescu
vs Dalma Galfi Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs (7) Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Catherine Harrison / Dalayna Hewitt vs Anna Bondar / Dalma Galfi Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Zakharova vs Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 19:00
Kaja Juvan
vs Claire Liu Inizio 19:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Petra Marcinko vs Kimberly Birrell
Il match deve ancora iniziare
Mana Ayukawa / Kanako Morisaki vs Carmen Corley / Ivana Corley Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Antalya – 1° Turno – terra battuta
Center Court – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima
vs Katarzyna Kawa Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Moyuka Uchijima [3]
15
6
2
Katarzyna Kawa•
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Nuria Brancaccio vs Ada Kumru
Il match deve ancora iniziare
Leyre Romero Gormaz vs Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:30
Julia Riera
vs Anastasia Zolotareva Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Julia Riera
A
7
1
Anastasia Zolotareva•
40
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
Tiebreak
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zolotareva
5-5 → 6-5
Julia Riera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(6) Veronika Erjavec vs Ilay Yoruk
Il match deve ancora iniziare
Lucia Bronzetti / Moyuka Uchijima vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (5) Mayar Sherif Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales•
15
1
2
Mayar Sherif [5]
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
1-2 → 2-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Laura Pigossi vs Iryna Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
Despina Papamichail / Mayar Sherif vs Irina Bara / Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
Carole Monnet
/ Arantxa Rus
vs (2) Jesika Maleckova
/ (2) Miriam Skoch Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #1
Carole Monnet / Arantxa Rus
30
4
3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Carole Monnet / Arantxa Rus
2-5 → 3-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-4 → 2-5
Carole Monnet / Arantxa Rus
2-3 → 2-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-3 → 2-3
Carole Monnet / Arantxa Rus
1-2 → 1-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-1 → 1-2
Carole Monnet / Arantxa Rus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet / Arantxa Rus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Carole Monnet / Arantxa Rus
3-4 → 3-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Carole Monnet / Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-2 → 2-3
Carole Monnet / Arantxa Rus
2-1 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-0 → 2-1
Carole Monnet / Arantxa Rus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 1-0
Lian Tran / Anastasia Zolotareva vs Hiroko Kuwata / Qiu Yu Ye Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
