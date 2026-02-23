ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Pellegrino a Santiago (LIVE)
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard
Centre Court – ore 11:00
Moez Echargui vs Giovanni Mpetshi Perricard
Stan Wawrinka vs Benjamin Hassan (Non prima 13:00)
Felix Auger-Aliassime vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:00)
Quentin Halys vs Jack Draper
New Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Tallon Griekspoor / Arthur Rinderknech
Alexander Bublik / Juncheng Shang vs Ray Ho / Hendrik Jebens
Sander Arends / Romain Arneodo vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
ATP 500 Acapulco – 1° Turno – hard
Estadio – ore 01:00
Daniel Altmaier vs Alejandro Davidovich Fokina
Patrick Kypson vs Alex de Minaur
Rafael Jodar vs Cameron Norrie (Non prima 05:00)
Grandstand – ore 01:00
Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanovic
Brandon Nakashima vs Elias Ymer
Valentin Vacherot vs Coleman Wong
Cancha 1 – ore 01:00
Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Flavio Cobolli / Grigor Dimitrov vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Adam Walton vs Aleksandar Kovacevic
ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra
Court Jaime Fillol – ore 16:00
Dusan Lajovic vs Yannick Hanfmann
Andrea Pellegrino vs Alex Barrena (Non prima 18:00)
Francisco Comesana vs Pedro Martinez
Nicolas Jarry vs Dino Prizmic (Non prima 00:00)
Court 1 – ore 16:00
Nicolas Barrientos / Emilio Nava vs Sander Gille / Sem Verbeek
Arjun Kadhe / Takeru Yuzuki vs Ariel Behar / Matthew Romios
