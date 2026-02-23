Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Pellegrino a Santiago (LIVE)

23/02/2026 08:47 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard

Centre Court – ore 11:00
Moez Echargui TUN vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Benjamin Hassan LBN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare



New Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Tallon Griekspoor NED / Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ / Juncheng Shang CHN vs Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare






MEX ATP 500 Acapulco – 1° Turno – hard

Estadio – ore 01:00
Daniel Altmaier GER vs Alejandro Davidovich Fokina ESP
Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Cameron Norrie GBR (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 01:00
Tristan Schoolkate AUS vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 01:00
Nuno Borges POR / Miguel Reyes-Varela MEX vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Grigor Dimitrov BUL vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare





CHL ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra

Court Jaime Fillol – ore 16:00
Dusan Lajovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Alex Barrena ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry CHI vs Dino Prizmic CRO (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Nicolas Barrientos COL / Emilio Nava USA vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Takeru Yuzuki JPN vs Ariel Behar URU / Matthew Romios AUS

Il match deve ancora iniziare

