ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Pellegrino a Santiago (LIVE)

🇦🇪 ATP 500 Dubai – 1° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Moez Echarguivs Giovanni Mpetshi Perricard

Stan Wawrinka vs Benjamin Hassan (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime vs Zhizhen Zhang (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

New Court 1 – ore 11:00

Petr Nouza / Patrik Rikl vs Tallon Griekspoor / Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik / Juncheng Shang vs Ray Ho / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

Sander Arends / Romain Arneodo vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaiervs Alejandro Davidovich Fokina

Patrick Kypson vs Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar vs Cameron Norrie (Non prima 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 01:00

Tristan Schoolkate vs Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot vs Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 01:00

Nuno Borges / Miguel Reyes-Varela vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli / Grigor Dimitrov vs Luke Johnson / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

Adam Walton vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Santiago – 1° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovicvs Yannick Hanfmann

Andrea Pellegrino vs Alex Barrena (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana vs Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Jarry vs Dino Prizmic (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Nicolas Barrientos / Emilio Nava vs Sander Gille / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe / Takeru Yuzuki vs Ariel Behar / Matthew Romios



Il match deve ancora iniziare