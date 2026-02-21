Challenger 50 Tigre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di due azzurri nel md
Challenger 50 Tigre – Tabellone Principale – terra
(1) Guy Den Ouden vs Qualifier
(WC) Juan Manuel La Serna vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Juan Pablo Varillas vs (5) Lautaro Midon
(3) Juan Carlos Prado Angelo vs Miguel Damas
(WC) Juan Estevez vs Carlos Sanchez Jover
(WC) Carlos Maria Zarate vs Gianluca Cadenasso
Daniel Dutra da Silva vs (8) Andrea Collarini
(7) Santiago Rodriguez Taverna vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Facundo Diaz Acosta vs Nicolas Kicker
(Alt) Igor Marcondes vs Franco Agamenone
Juan Bautista Torres vs (4) Gonzalo Bueno
(6) Genaro Alberto Olivieri vs Qualifier
(Alt) Pedro Sakamoto vs Qualifier
(Alt) Gonzalo Villanueva vs Guido Ivan Justo
Franco Roncadelli vs (2) Alvaro Guillen Meza
Challenger 50 Tigre – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Diego Dedura vs (Alt) Nicolas Zanellato
(WC) Agustin Libre vs (9) Lucio Ratti
(2) Luciano Emanuel Ambrogi vs Bruno Fernandez
Conner Huertas del Pino vs (11) Santiago De La Fuente
(3) Mariano Kestelboim vs (Alt) Ezequiel Monferrer
(Alt) Nicolas Bruna vs (10) Joaquin Aguilar Cardozo
(4) Stefan Palosi vs (WC) Joel Navarro
(WC) Valentin Basel vs (7) Lorenzo Joaquin Rodriguez
(5) Eduardo Ribeiro vs (Alt) Thiago Cigarran
(Alt) Tomas Martinez vs (12) Jose Pereira
(6) Valerio Aboian vs Maximo Zeitune
(WC) Mateo Del Pino vs (8) Joao Eduardo Schiessl
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit