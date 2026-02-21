Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Tigre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di due azzurri nel md

21/02/2026
Gianluca Cadenasso nella foto
ARG Challenger 50 Tigre – Tabellone Principale – terra
(1) Guy Den Ouden NED vs Qualifier
(WC) Juan Manuel La Serna ARG vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Juan Pablo Varillas PER vs (5) Lautaro Midon ARG

(3) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Miguel Damas ESP
(WC) Juan Estevez ARG vs Carlos Sanchez Jover ESP
(WC) Carlos Maria Zarate ARG vs Gianluca Cadenasso ITA
Daniel Dutra da Silva BRA vs (8) Andrea Collarini ARG

(7) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP
Facundo Diaz Acosta ARG vs Nicolas Kicker ARG
(Alt) Igor Marcondes BRA vs Franco Agamenone ITA
Juan Bautista Torres ARG vs (4) Gonzalo Bueno PER

(6) Genaro Alberto Olivieri ARG vs Qualifier
(Alt) Pedro Sakamoto BRA vs Qualifier
(Alt) Gonzalo Villanueva ARG vs Guido Ivan Justo ARG
Franco Roncadelli URU vs (2) Alvaro Guillen Meza ECU

ARG Challenger 50 Tigre – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Diego Dedura GER vs (Alt) Nicolas Zanellato BRA
(WC) Agustin Libre ARG vs (9) Lucio Ratti ARG

(2) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Bruno Fernandez BRA
Conner Huertas del Pino PER vs (11) Santiago De La Fuente ARG

(3) Mariano Kestelboim ARG vs (Alt) Ezequiel Monferrer ARG
(Alt) Nicolas Bruna CHI vs (10) Joaquin Aguilar Cardozo URU

(4) Stefan Palosi ROU vs (WC) Joel Navarro ARG
(WC) Valentin Basel ARG vs (7) Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

(5) Eduardo Ribeiro BRA vs (Alt) Thiago Cigarran ARG
(Alt) Tomas Martinez ARG vs (12) Jose Pereira BRA

(6) Valerio Aboian ARG vs Maximo Zeitune ARG
(WC) Mateo Del Pino ARG vs (8) Joao Eduardo Schiessl BRA

