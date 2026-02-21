Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Austin: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

21/02/2026 21:41 4 commenti
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
USA WTA 250 Austin – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula USA vs Rebecca Sramkova SVK
(WC) Bianca Andreescu CAN vs Dalma Galfi HUN
Anastasia Zakharova RUS vs (WC) Mary Stoiana USA
Ashlyn Krueger USA vs (7) Caty McNally USA

(3) Xinyu Wang CHN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Katie Volynets USA vs Qualifier
(WC) Taylor Townsend USA vs (5) Varvara Gracheva FRA

(6) Anna Bondar HUN vs Kamilla Rakhimova UZB
Alycia Parks USA vs Oksana Selekhmeteva RUS
Kaja Juvan SLO vs Qualifier
Francesca Jones GBR vs (4) Peyton Stearns USA

(8) Petra Marcinko CRO vs Kimberly Birrell AUS
Lulu Sun NZL vs Qualifier
(WC) Venus Williams USA vs Ajla Tomljanovic AUS
Anna Blinkova RUS vs (2) Iva Jovic USA

4 commenti

Markus1892 21-02-2026 23:07

JOVIC

ANDREESCU

TOWNSEND
STEARNS

ZAKHAROVA
WANG
PARKS
SUN

 4
brizz 21-02-2026 23:06

jovic

wang

mcnally
stearns

galfi
gracheva
rakhimova
marcinko

 3
miky85 21-02-2026 22:26

Jovic

McNally

Volynets
Stearns

Sramkova
Q
Parks
Sun

 2
Dany 21-02-2026 22:15

PEGULA

JOVIC

GRACHEVA
STEARNS

MCNALLY
WANG
PARKS
SUN

 1
