WTA 250 Austin: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 250 Austin – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Pegula vs Rebecca Sramkova
(WC) Bianca Andreescu vs Dalma Galfi
Anastasia Zakharova vs (WC) Mary Stoiana
Ashlyn Krueger vs (7) Caty McNally
(3) Xinyu Wang vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Katie Volynets vs Qualifier
(WC) Taylor Townsend vs (5) Varvara Gracheva
(6) Anna Bondar vs Kamilla Rakhimova
Alycia Parks vs Oksana Selekhmeteva
Kaja Juvan vs Qualifier
Francesca Jones vs (4) Peyton Stearns
(8) Petra Marcinko vs Kimberly Birrell
Lulu Sun vs Qualifier
(WC) Venus Williams vs Ajla Tomljanovic
Anna Blinkova vs (2) Iva Jovic
TAG: WTA 250 Austin, WTA 250 Austin 2026
