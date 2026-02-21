Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Andrea Pellegrino a Santiago

21/02/2026 08:23 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

MEX ATP 500 Acapulco – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Patrick Kypson USA vs (Alt) Stefan Kozlov USA
(WC) Alex Hernandez MEX vs (6) Coleman Wong HKG

(2) Zachary Svajda USA vs (Alt) Andres Martin USA
(WC) Rafael De Alba MEX vs (5) Sho Shimabukuro JPN

(3) Rinky Hijikata AUS vs (WC) Alan Magadan MEX
Juan Pablo Ficovich ARG vs (7) Yibing Wu CHN

(4) Mackenzie McDonald USA vs Elias Ymer SWE
Bernard Tomic AUS vs (8) Nicolas Mejia COL

Grandstand – ore 00:00
Rinky Hijikata AUS vs Alan Magadan MEX
Bernard Tomic AUS vs Nicolas Mejia COL
Alex Hernandez MEX vs Coleman Wong HKG
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Alex Hernandez MEX / Alan Magadan MEX

Cancha 1 – ore 00:00
Mackenzie McDonald USA vs Elias Ymer SWE
Zachary Svajda USA vs Andres Martin USA
Patrick Kypson USA vs Stefan Kozlov USA

Cancha 2 – ore 00:00
Rafael De Alba MEX vs Sho Shimabukuro JPN
Juan Pablo Ficovich ARG vs Yibing Wu CHN
Juan Jose Bianchi VEN / Pranav Kumar USA vs Rinky Hijikata AUS / Adam Walton AUS (Non prima 05:00)



CHL ATP 250 Santiago – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA
Alternate it vs (6) Henrique Rocha POR

(2) Dino Prizmic CRO vs Gustavo Heide BRA
(WC) Benjamin Torrealba CHI vs (5) Hugo Dellien BOL

(3) Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
(Alt) Daniel Antonio Nunez CHI vs (7) Alex Barrena ARG

(4) Andrea Pellegrino ITA vs (WC) Nicolas Villalon CHI
(Alt) Facundo Mena ARG vs (8) Daniel Elahi Galan COL

Court Jaime Fillol – ore 15:00
Benjamin Torrealba CHI vs Hugo Dellien BOL
Daniel Antonio Nunez CHI vs Alex Barrena ARG
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA

Court 1 – ore 15:00
Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Andrea Pellegrino ITA vs Nicolas Villalon CHI
Facundo Mena ARG vs Daniel Elahi Galan COL (Non prima 19:00)

Court 2 – ore 17:00
Dino Prizmic CRO vs Gustavo Heide BRA
Alternate it vs Henrique Rocha POR (Non prima 19:00)

TAG: