ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Andrea Pellegrino a Santiago
ATP 500 Acapulco – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Patrick Kypson vs (Alt) Stefan Kozlov
(WC) Alex Hernandez vs (6) Coleman Wong
(2) Zachary Svajda vs (Alt) Andres Martin
(WC) Rafael De Alba vs (5) Sho Shimabukuro
(3) Rinky Hijikata vs (WC) Alan Magadan
Juan Pablo Ficovich vs (7) Yibing Wu
(4) Mackenzie McDonald vs Elias Ymer
Bernard Tomic vs (8) Nicolas Mejia
Grandstand – ore 00:00
Rinky Hijikata vs Alan Magadan
Bernard Tomic vs Nicolas Mejia
Alex Hernandez vs Coleman Wong
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Alex Hernandez / Alan Magadan
Cancha 1 – ore 00:00
Mackenzie McDonald vs Elias Ymer
Zachary Svajda vs Andres Martin
Patrick Kypson vs Stefan Kozlov
Cancha 2 – ore 00:00
Rafael De Alba vs Sho Shimabukuro
Juan Pablo Ficovich vs Yibing Wu
Juan Jose Bianchi / Pranav Kumar vs Rinky Hijikata / Adam Walton (Non prima 05:00)
ATP 250 Santiago – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro
Alternate vs (6) Henrique Rocha
(2) Dino Prizmic vs Gustavo Heide
(WC) Benjamin Torrealba vs (5) Hugo Dellien
(3) Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis Da Silva
(Alt) Daniel Antonio Nunez vs (7) Alex Barrena
(4) Andrea Pellegrino vs (WC) Nicolas Villalon
(Alt) Facundo Mena vs (8) Daniel Elahi Galan
Court Jaime Fillol – ore 15:00
Benjamin Torrealba vs Hugo Dellien
Daniel Antonio Nunez vs Alex Barrena
Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro
Court 1 – ore 15:00
Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis Da Silva
Andrea Pellegrino vs Nicolas Villalon
Facundo Mena vs Daniel Elahi Galan (Non prima 19:00)
Court 2 – ore 17:00
Dino Prizmic vs Gustavo Heide
Alternate vs Henrique Rocha (Non prima 19:00)
