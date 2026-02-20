Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Febbraio 2026

20/02/2026 08:53 2 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

USA ATP 250 Delray Beach – hard
QF Wong HKG – Cobolli ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
QF Buse PER – Berrettini ITA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 New Delhi – hard
QF Cina ITA – Sakamoto JPN 2° inc. ore 08:00

ATP New Delhi
Federico Cina [6]
40
2
Rei Sakamoto [2]
40
2
Mostra dettagli

TAG:

2 commenti

sem 40 (Guest) 20-02-2026 10:30

Cinà secondo me vince in 2 set

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
murbi (Guest) 20-02-2026 09:12

Hulk gli darà la forza per vincere il Torneo.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!