Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Febbraio 2026
20/02/2026 08:53 2 commenti
ATP 250 Delray Beach – hard
QF Wong – Cobolli Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
QF Buse – Berrettini Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 New Delhi – hard
QF Cina – Sakamoto 2° inc. ore 08:00
ATP New Delhi
Federico Cina [6]•
40
2
Rei Sakamoto [2]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
F. Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
F. Cina
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
2 commenti
Cinà secondo me vince in 2 set
Hulk gli darà la forza per vincere il Torneo.