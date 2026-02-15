Bolelli e Vavassori concedono il bis: trionfo in doppio a Rotterdam

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si confermano campioni all’ATP 500 di Rotterdam. Gli azzurri, quarti favoriti del seeding, hanno difeso con successo il titolo conquistato un anno fa, superando in finale il tedesco Hendrik Jebens e il taiwanese Ray Ho con un netto 6-3 6-4. Per la coppia italiana si tratta del primo trofeo del 2026.

La sfida aveva un precedente recente: agli Australian Open erano stati proprio Jebens e Ho a eliminare Bolelli e Vavassori al primo turno. A Rotterdam, però, la storia è stata completamente diversa.

Primo set deciso nei momenti chiave

L’inizio di partita ha mostrato subito l’impronta degli italiani. Il primo break è arrivato sul servizio di Jebens, sfruttando la maggiore solidità negli scambi. Quando il punto si allungava, Bolelli e Vavassori riuscivano a prendere il controllo, costringendo gli avversari all’errore.

La reazione di Jebens e Ho non si è fatta attendere: controbreak immediato e punteggio di nuovo in equilibrio. Tuttavia, sul 4-3, gli azzurri hanno trovato un altro strappo decisivo, sfruttando ancora le difficoltà degli avversari negli scambi da fondo. Con il break in tasca, Vavassori ha poi chiuso il set al servizio per il 6-3.

Controllo totale nel secondo parziale

Il secondo set è stato più lineare, ma sempre con gli italiani a dettare il ritmo. Il break decisivo è arrivato nel quinto game, grazie alla solidità sulla diagonale di rovescio, che ha messo in difficoltà Jebens.

Da quel momento in poi, il servizio di Bolelli e Vavassori non ha concesso nulla. I turni di battuta sono stati gestiti con sicurezza fino al 6-4 conclusivo, che ha consegnato loro il titolo.

Per la coppia azzurra si tratta della conferma di uno straordinario rendimento a Rotterdam, dove negli ultimi due anni hanno dimostrato di trovarsi perfettamente a proprio agio. Un successo che dà slancio alla loro stagione e rafforza il ruolo tra le coppie di riferimento del circuito.