Sinner-Opelka, coppia a sorpresa nel doppio di Indian Wells

Possibile coppia a sorpresa al Masters 1000 di Indian Wells: Jannik Sinner è iscritto al tabellone di doppio insieme allo statunitense Reilly Opelka.

L’azzurro, attuale numero 2 del mondo, e l’americano, numero 67 del ranking ATP, non sono nuovi a questa collaborazione. I due, infatti, avevano già fatto coppia con successo nel 2021, conquistando il titolo nel torneo di Atlanta.

Dopo quel trionfo, Sinner e Opelka avevano provato a riunirsi anche l’anno successivo a Miami, ma il progetto era sfumato a causa del ritiro dello statunitense per infortunio. Ora, invece, potrebbero tornare insieme proprio nel primo Masters 1000 stagionale del circuito maschile.

Una coppia inedita per il contesto di un grande torneo, ma con precedenti importanti e caratteristiche complementari: la solidità da fondo dell’italiano e il servizio devastante dell’americano potrebbero renderli una delle possibili sorprese del tabellone di doppio a Indian Wells.





Marco Rossi