ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Francesco Passaro (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
ATP 500 Doha – Turno Qualificazione – hard
Grandstand 1 – ore 11:30
Pablo Carreno Busta
vs Billy Harris
ATP Doha
Pablo Carreno Busta [3]
15
7
5
Billy Harris [8]•
40
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
4-2 → 5-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
3-1 → 4-1
P. Carreno Busta
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
1-1 → 2-1
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
5-5 → 6-5
P. Carreno Busta
3-5 → 4-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
P. Carreno Busta
2-4 → 3-4
P. Carreno Busta
2-2 → 2-3
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
B. Harris
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Grandstand 2 – ore 11:30
Quentin Halys vs Jan Choinski
ATP Doha
Quentin Halys [1]•
15
6
3
2
Jan Choinski [7]
15
1
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Choinski
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Choinski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Q. Halys
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Grandstand 3 – ore 11:30
Shintaro Mochizuki vs Roberto Carballes Baena
ATP Doha
Shintaro Mochizuki [4]
0
3
Roberto Carballes Baena
6
6
Vincitore: Carballes Baena
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Carballes Baena
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
3-3 → 3-4
R. Carballes Baena
0-15
0-30
0-40
15-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Carballes Baena
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
0-5 → 0-6
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
R. Carballes Baena
0-1 → 0-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Pierre-Hugues Herbert vs Elias Ymer
ATP Doha
Pierre-Hugues Herbert
0
6
3
1
Elias Ymer•
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Herbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
E. Ymer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
P. Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
1-2 → 1-3
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
P. Herbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
P. Herbert
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
P. Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 2-0
ATP 500 Rio de Janeiro – Turno Qualificazione – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Thiago Monteiro
vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer vs Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:00
Igor Marcondes vs Jaime Faria
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:00
Tomas Barrios Vera vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
Quadra 4 – ore 20:00
Francesco Passaro vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – Turno Qualificazione – hard
Center Court – ore 16:00
Zachary Svajda
vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
Jan-Michael Gambill / Xavier Malisse vs Luke Jensen / Murphy Jensen (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Martin del Potro / Tommy Haas vs Bob Bryan / Mike Bryan (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Tristan Schoolkate vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Dalibor Svrcina vs Rinky Hijikata
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
Forza Ciccio l’avversario è alla tua portata