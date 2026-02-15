Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo Francesco Passaro (LIVE)

15/02/2026 11:28 1 commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

ARE ATP 500 Doha – Turno Qualificazione – hard

Grandstand 1 – ore 11:30
Pablo Carreno Busta ESP vs Billy Harris GBR
ATP Doha
Pablo Carreno Busta [3]
15
7
5
Billy Harris [8]
40
5
2
Mostra dettagli



Grandstand 2 – ore 11:30
Quentin Halys FRA vs Jan Choinski GBR

ATP Doha
Quentin Halys [1]
15
6
3
2
Jan Choinski [7]
15
1
6
2
Mostra dettagli



Grandstand 3 – ore 11:30
Shintaro Mochizuki JPN vs Roberto Carballes Baena ESP

ATP Doha
Shintaro Mochizuki [4]
0
3
Roberto Carballes Baena
6
6
Vincitore: Carballes Baena
Mostra dettagli

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Elias Ymer SWE

ATP Doha
Pierre-Hugues Herbert
0
6
3
1
Elias Ymer
0
4
6
0
Mostra dettagli









BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Turno Qualificazione – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Thiago Monteiro BRA vs Dusan Lajovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED vs Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 20:00
Igor Marcondes BRA vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 20:00
Tomas Barrios Vera CHI vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare



Quadra 4 – ore 20:00
Francesco Passaro ITA vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – Turno Qualificazione – hard

Center Court – ore 16:00
Zachary Svajda USA vs Yibing Wu CHN
Il match deve ancora iniziare

Jan-Michael Gambill USA / Xavier Malisse BEL vs Luke Jensen USA / Murphy Jensen USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Martin del Potro ARG / Tommy Haas GER vs Bob Bryan USA / Mike Bryan USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Tristan Schoolkate AUS vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Massimo.M (Guest) 15-02-2026 10:12

Forza Ciccio l’avversario è alla tua portata

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!