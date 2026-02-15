Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Luciano Darderi a Buenos Aires e Bolelli-Vavassori in Olanda (LIVE)
15/02/2026 09:04 2 commenti
ATP 250 Buenos Aires – Finali – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:30
Andrea Collarini / Nicolas Kicker vs Orlando Luz / Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Francisco Cerundolo vs Luciano Darderi (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rotterdam – Finali – Indoor Hard
Centre Court – ore 13:00
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Alex de Minaur vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Dallas – Finali – Hard
Center Court – ore 20:00
Taylor Fritz vs Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras – Finale – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Darja Vidmanova vs Alina Korneeva
Il match deve ancora iniziare
La Korneeva dopo vari infortuni, sta arrivando….
Settimana con tre tornei ATP
e in tutti e tre in finale i seed #1 e #2.
Era mai successo ?
Gerarchie… 😉