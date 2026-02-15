Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Luciano Darderi a Buenos Aires e Bolelli-Vavassori in Olanda (LIVE)

15/02/2026 09:04 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – Finali – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:30
Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – Finali – Indoor Hard

Centre Court – ore 13:00
Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – Finali – Hard

Center Court – ore 20:00
Taylor Fritz USA vs Ben Shelton USA
Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – Finale – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Darja Vidmanova CZE vs Alina Korneeva RUS
Il match deve ancora iniziare

2 commenti

cataflic (Guest) 15-02-2026 09:41

La Korneeva dopo vari infortuni, sta arrivando….

pablito 15-02-2026 09:35

Settimana con tre tornei ATP
e in tutti e tre in finale i seed #1 e #2.

Era mai successo ?

Gerarchie… 😉

