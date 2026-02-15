Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Febbraio 2026

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard
F Ho /Jebens – Bolelli /Vavassori Inizio 13:00
ATP 250 Buenos Aires – terra
F Cerundolo – Darderi Non prima 20:00
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
Q2 Passaro – Gaubas Inizio 20:00
CH 75 New Delhi – hard
Q1 Kamboj – Binda Inizio 05:30
ATP New Delhi
Udit Kamboj
4
5
Alexandr Binda [7]
6
7
Vincitore: Binda
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Kamboj
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
A. Binda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
U. Kamboj
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
U. Kamboj
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-4 → 3-4
U. Kamboj
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Kamboj
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
U. Kamboj
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
U. Kamboj
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Binda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
U. Kamboj
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
U. Kamboj
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
Q1 Carboni – Sureshkumar TBA
ATP New Delhi
Lorenzo Carboni [5]
0
0
Manish Sureshkumar
0
0
CH 75 Metepec – hard
Q1 Covato – Rodrigues Inizio 17:00
2 commenti
Oggi come ieri forza Darderi!
Forza ragazziiiii
Commento tecnico per il Maurone (ci tiene a questa cosa): lo so che dietro Carlone c’è il vuoto, ma non deprimerti, c’è un ispanico nel challAnger casalingo (e vuoi vedere che …)