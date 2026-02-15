Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Febbraio 2026

15/02/2026 08:37 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

NED ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard
F Ho TPE/Jebens GER – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare


ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
F Cerundolo ARG – Darderi ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare


BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
Q2 Passaro ITA – Gaubas LTU Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare


IND CH 75 New Delhi – hard
Q1 Kamboj IND – Binda ITA Inizio 05:30

ATP New Delhi
Udit Kamboj
4
5
Alexandr Binda [7]
6
7
Vincitore: Binda
Mostra dettagli

Q1 Carboni ITA – Sureshkumar IND TBA

ATP New Delhi
Lorenzo Carboni [5]
0
0
Manish Sureshkumar
0
0
Mostra dettagli


MEX CH 75 Metepec – hard
Q1 Covato ITA – Rodrigues BRA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Muddy Waters (Guest) 15-02-2026 09:29

Oggi come ieri forza Darderi!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 15-02-2026 09:08

Forza ragazziiiii
Commento tecnico per il Maurone (ci tiene a questa cosa): lo so che dietro Carlone c’è il vuoto, ma non deprimerti, c’è un ispanico nel challAnger casalingo (e vuoi vedere che …)

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!