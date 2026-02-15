WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1) Ashlyn Krueger vs Katherine Sebov
Cadence Brace vs Kayla Cross
Madison Brengle vs Katrina Scott
Hanna Chang vs (8) Mary Stoiana
(3) Elvina Kalieva vs Anna Rogers
Qualifier vs Claire Liu
Katarina Jokic vs (WC) Elizabeth Jones
Hanyu Guo vs (7) Louisa Chirico
(5) Alina Charaeva vs Qualifier
Lia Karatancheva vs Xiaodi You
Carolyn Ansari vs Nao Hibino
Qualifier vs (4) Whitney Osuigwe
(6) Elizabeth Mandlik vs (WC) Anna Frey
(WC) Elizabeth Coleman vs Kayla Day
Gabriela Lee vs Qualifier
(WC) Kanon Sawashiro vs (2) Darja Vidmanova
WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sakura Hosogi vs (WC) Carson Tanguilig
Ellie Schoppe vs (6) Alana Smith
(2) Lea Ma vs Jamie Loeb
(WC) Savannah Matuszewski vs (8) Sara Daavettila
(3) Martina Capurro Taborda vs Sofia Cabezas Dominguez
Dalayna Hewitt vs (5) Valeriya Strakhova
(4) Victoria Hu vs Mary Lewis
Shilin Xu vs (7) Mariia Tkacheva
TAG: WTA 125 Midland
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit