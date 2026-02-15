WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Midland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

15/02/2026 00:19 Nessun commento
Louisa Chirico nella foto - foto getty
USA WTA 125 Midland – Tabellone Principale – hard
(1) Ashlyn Krueger USA vs Katherine Sebov CAN
Cadence Brace CAN vs Kayla Cross CAN
Madison Brengle USA vs Katrina Scott USA
Hanna Chang USA vs (8) Mary Stoiana USA

(3) Elvina Kalieva USA vs Anna Rogers USA
Qualifier vs Claire Liu USA
Katarina Jokic SRB vs (WC) Elizabeth Jones USA
Hanyu Guo CHN vs (7) Louisa Chirico USA

(5) Alina Charaeva RUS vs Qualifier
Lia Karatancheva BUL vs Xiaodi You CHN
Carolyn Ansari USA vs Nao Hibino JPN
Qualifier vs (4) Whitney Osuigwe USA

(6) Elizabeth Mandlik USA vs (WC) Anna Frey USA
(WC) Elizabeth Coleman USA vs Kayla Day USA
Gabriela Lee ROU vs Qualifier
(WC) Kanon Sawashiro JPN vs (2) Darja Vidmanova CZE

USA WTA 125 Midland – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sakura Hosogi JPN vs (WC) Carson Tanguilig USA
Ellie Schoppe USA vs (6) Alana Smith USA

(2) Lea Ma USA vs Jamie Loeb USA
(WC) Savannah Matuszewski USA vs (8) Sara Daavettila USA

(3) Martina Capurro Taborda ARG vs Sofia Cabezas Dominguez VEN
Dalayna Hewitt USA vs (5) Valeriya Strakhova UKR

(4) Victoria Hu USA vs Mary Lewis USA
Shilin Xu CHN vs (7) Mariia Tkacheva RUS

