Challenger 50 Tigre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md
Challenger 50 Tigre – Tabellone Principale – terra
(1) Alvaro Guillen Meza vs Juan Pablo Varillas
Qualifier vs Juan Manuel La Serna
(WC) Carlos Maria Zarate vs Miguel Damas
(WC) Dante Pagani vs (5) Lautaro Midon
(4) Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier
Pedro Sakamoto vs Carlos Sanchez Jover
Qualifier vs Gonzalo Villanueva
Gianluca Cadenasso vs (8) Nicolas Kicker
(7) Franco Agamenone vs Guido Ivan Justo
Facundo Diaz Acosta vs Qualifier
Qualifier vs Murkel Dellien
(Alt) Luciano Emanuel Ambrogi vs (3) Genaro Alberto Olivieri
(6) Andrea Collarini vs (WC) Lucio Ratti
Juan Bautista Torres vs (Alt) Mariano Kestelboim
Qualifier vs Franco Roncadelli
Daniel Dutra da Silva vs (2) Gonzalo Bueno
Challenger 50 Tigre – Tabellone Principale – terra
(1) Estevez, Juan vs (WC) Chelia, Benjamin
Fernandez, Bruno vs (8) De La Fuente, Santiago
(2) Palosi, Stefan vs Vilicich, Bautista
(WC) Garay, Valentin vs (11) Huertas Del Pino, Conner
(3) Aboian, Valerio vs (Alt) Bieldiugin, Tymur
Zeitune, Maximo vs (12) Farjat, Tomas
(4) Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs (Alt) Martinez, Tomas
(WC) Arcuschin, Romeo vs (7) Aguilar Cardozo, Joaquin
(5) Schiessl, Joao Eduardo vs (Alt) Monferrer, Ezequiel
Cigarran, Thiago vs (9) Watt, James
(6) Olivo, Renzo vs Zanellato, Nicolas
(WC) Del Pino, Mateo vs (10) Pereira, Jose
Cancha Central – ore 14:00
Mateo Del Pino vs Jose Pereira
Romeo Arcuschin vs Joaquin Aguilar Cardozo
Maximo Zeitune vs Tomas Farjat
Juan Estevez vs Benjamin Chelia
Cancha 2 – ore 14:00
Valentin Garay vs Conner Huertas del Pino
Renzo Olivo vs Nicolas Zanellato
Bruno Fernandez vs Santiago De La Fuente
Joao Eduardo Schiessl vs Ezequiel Monferrer
Cancha 3 – ore 14:00
Stefan Palosi vs Bautista Vilicich
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Tomas Martinez
Valerio Aboian vs Tymur Bieldiugin
Thiago Cigarran vs James Watt
