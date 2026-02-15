Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Tigre: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

15/02/2026
Gianluca Cadenasso nella foto
ARG Challenger 50 Tigre – Tabellone Principale – terra
(1) Alvaro Guillen Meza ECU vs Juan Pablo Varillas PER
Qualifier vs Juan Manuel La Serna ARG
(WC) Carlos Maria Zarate ARG vs Miguel Damas ESP
(WC) Dante Pagani ARG vs (5) Lautaro Midon ARG

(4) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Qualifier
Pedro Sakamoto BRA vs Carlos Sanchez Jover ESP
Qualifier vs Gonzalo Villanueva ARG
Gianluca Cadenasso ITA vs (8) Nicolas Kicker ARG

(7) Franco Agamenone ITA vs Guido Ivan Justo ARG
Facundo Diaz Acosta ARG vs Qualifier
Qualifier vs Murkel Dellien BOL
(Alt) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs (3) Genaro Alberto Olivieri ARG

(6) Andrea Collarini ARG vs (WC) Lucio Ratti ARG
Juan Bautista Torres ARG vs (Alt) Mariano Kestelboim ARG
Qualifier vs Franco Roncadelli URU
Daniel Dutra da Silva BRA vs (2) Gonzalo Bueno PER

(1) Estevez, Juan ARG vs (WC) Chelia, Benjamin ARG
Fernandez, Bruno BRA vs (8) De La Fuente, Santiago ARG

(2) Palosi, Stefan ROU vs Vilicich, Bautista ARG
(WC) Garay, Valentin ARG vs (11) Huertas Del Pino, Conner PER

(3) Aboian, Valerio ARG vs (Alt) Bieldiugin, Tymur UKR
Zeitune, Maximo ARG vs (12) Farjat, Tomas ARG

(4) Rodriguez, Lorenzo Joaquin ARG vs (Alt) Martinez, Tomas ARG
(WC) Arcuschin, Romeo ARG vs (7) Aguilar Cardozo, Joaquin URU

(5) Schiessl, Joao Eduardo BRA vs (Alt) Monferrer, Ezequiel ARG
Cigarran, Thiago ARG vs (9) Watt, James NZL

(6) Olivo, Renzo ARG vs Zanellato, Nicolas BRA
(WC) Del Pino, Mateo ARG vs (10) Pereira, Jose BRA

Cancha Central – ore 14:00
Mateo Del Pino ARG vs Jose Pereira BRA
Romeo Arcuschin ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU
Maximo Zeitune ARG vs Tomas Farjat ARG
Juan Estevez ARG vs Benjamin Chelia ARG

Cancha 2 – ore 14:00
Valentin Garay ARG vs Conner Huertas del Pino PER
Renzo Olivo ARG vs Nicolas Zanellato BRA
Bruno Fernandez BRA vs Santiago De La Fuente ARG
Joao Eduardo Schiessl BRA vs Ezequiel Monferrer ARG

Cancha 3 – ore 14:00
Stefan Palosi ROU vs Bautista Vilicich ARG
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Tomas Martinez ARG
Valerio Aboian ARG vs Tymur Bieldiugin UKR
Thiago Cigarran ARG vs James Watt NZL

