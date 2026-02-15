Challenger 125 Lille: Il Tabellone Principale. Giulio Zeppieri nel Md
Challenger 125 Lille – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Filip Misolic vs Martin Landaluce
Jerome Kym vs (SE) Lloyd Harris
Timofey Skatov vs Qualifier
Vitaliy Sachko vs (WC) (6) Titouan Droguet
(4) Alexander Blockx vs Roman Safiullin
(WC) Arthur Bouquier vs Qualifier
Qualifier vs Justin Engel
(Alt) Daniil Glinka vs (8) Benjamin Bonzi
(5) David Goffin vs (NG) Joel Schwaerzler
(WC) Moise Kouame vs Qualifier
Qualifier vs Ugo Blanchet
Sebastian Ofner vs (3) Hugo Gaston
(7) Luca Van Assche vs Leandro Riedi
Qualifier vs Giulio Zeppieri
August Holmgren vs Sascha Gueymard Wayenburg
Clement Chidekh vs (2) Jacob Fearnley
Challenger 125 Lille – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Chris Rodesch vs Sean Cuenin
(WC) Loann Massard vs (Alt) (7) Patrick Zahraj
(2) Nishesh Basavareddy vs (WC) Luca Sanchez
Jakub Paul vs (12) Marat Sharipov
(3) Matej Dodig vs Javier Barranco Cosano
(Alt) Michael Vrbensky vs (10) Robin Bertrand
(4) Max Houkes vs (WC) Pierre Antoine Faut
(Alt) Cyril Vandermeersch vs (11) Calvin Hemery
(5) Kimmer Coppejans vs Maxim Mrva
(WC) Felix Balshaw vs (8) Henri Squire
(6) Mikhail Kukushkin vs James Trotter
Florian Broska vs (9) Hynek Barton
Center Court – ore 10:00
Michael Vrbensky vs Robin Bertrand
Cyril Vandermeersch vs Calvin Hemery
Chris Rodesch vs Sean Cuenin
Mikhail Kukushkin vs James Trotter
Nishesh Basavareddy vs Luca Sanchez
Kimmer Coppejans vs Maxim Mrva
Court 1 – ore 10:00
Max Houkes vs Pierre Antoine Faut
Matej Dodig vs Javier Barranco Cosano
Florian Broska vs Hynek Barton
Loann Massard vs Patrick Zahraj
Jakub Paul vs Marat Sharipov
Felix Balshaw vs Henri Squire (Non prima 18:00)
