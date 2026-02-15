Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Lille: Il Tabellone Principale. Giulio Zeppieri nel Md

15/02/2026 01:11 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

FRA Challenger 125 Lille – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Filip Misolic AUT vs Martin Landaluce ESP
Jerome Kym SUI vs (SE) Lloyd Harris RSA
Timofey Skatov KAZ vs Qualifier
Vitaliy Sachko UKR vs (WC) (6) Titouan Droguet FRA

(4) Alexander Blockx BEL vs Roman Safiullin RUS
(WC) Arthur Bouquier FRA vs Qualifier
Qualifier vs Justin Engel GER
(Alt) Daniil Glinka EST vs (8) Benjamin Bonzi FRA

(5) David Goffin BEL vs (NG) Joel Schwaerzler AUT
(WC) Moise Kouame FRA vs Qualifier
Qualifier vs Ugo Blanchet FRA
Sebastian Ofner AUT vs (3) Hugo Gaston FRA

(7) Luca Van Assche FRA vs Leandro Riedi SUI
Qualifier vs Giulio Zeppieri ITA
August Holmgren DEN vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Clement Chidekh FRA vs (2) Jacob Fearnley GBR

FRA Challenger 125 Lille – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Chris Rodesch LUX vs Sean Cuenin FRA
(WC) Loann Massard FRA vs (Alt) (7) Patrick Zahraj GER

(2) Nishesh Basavareddy USA vs (WC) Luca Sanchez FRA
Jakub Paul SUI vs (12) Marat Sharipov RUS

(3) Matej Dodig CRO vs Javier Barranco Cosano ESP
(Alt) Michael Vrbensky CZE vs (10) Robin Bertrand FRA

(4) Max Houkes NED vs (WC) Pierre Antoine Faut FRA
(Alt) Cyril Vandermeersch FRA vs (11) Calvin Hemery FRA

(5) Kimmer Coppejans BEL vs Maxim Mrva CZE
(WC) Felix Balshaw FRA vs (8) Henri Squire GER

(6) Mikhail Kukushkin KAZ vs James Trotter JPN
Florian Broska GER vs (9) Hynek Barton CZE

Center Court – ore 10:00
Michael Vrbensky CZE vs Robin Bertrand FRA
Cyril Vandermeersch FRA vs Calvin Hemery FRA
Chris Rodesch LUX vs Sean Cuenin FRA
Mikhail Kukushkin KAZ vs James Trotter JPN
Nishesh Basavareddy USA vs Luca Sanchez FRA
Kimmer Coppejans BEL vs Maxim Mrva CZE

Court 1 – ore 10:00
Max Houkes NED vs Pierre Antoine Faut FRA
Matej Dodig CRO vs Javier Barranco Cosano ESP
Florian Broska GER vs Hynek Barton CZE
Loann Massard FRA vs Patrick Zahraj GER
Jakub Paul SUI vs Marat Sharipov RUS
Felix Balshaw FRA vs Henri Squire GER (Non prima 18:00)

1 commento

verygabry 15-02-2026 01:17

Fearnley

Bonzi

Droguet
Gaston

Kym
Blockx
Goffin
Van Assche

 1
