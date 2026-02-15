Challenger 125 Lille: Il Tabellone Principale. Giulio Zeppieri nel Md

Challenger 125 Lille – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Filip Misolic vs Martin Landaluce

Jerome Kym vs (SE) Lloyd Harris

Timofey Skatov vs Qualifier

Vitaliy Sachko vs (WC) (6) Titouan Droguet

(4) Alexander Blockx vs Roman Safiullin

(WC) Arthur Bouquier vs Qualifier

Qualifier vs Justin Engel

(Alt) Daniil Glinka vs (8) Benjamin Bonzi

(5) David Goffin vs (NG) Joel Schwaerzler

(WC) Moise Kouame vs Qualifier

Qualifier vs Ugo Blanchet

Sebastian Ofner vs (3) Hugo Gaston

(7) Luca Van Assche vs Leandro Riedi

Qualifier vs Giulio Zeppieri

August Holmgren vs Sascha Gueymard Wayenburg

Clement Chidekh vs (2) Jacob Fearnley

Challenger 125 Lille – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Chris Rodesch vs Sean Cuenin

(WC) Loann Massard vs (Alt) (7) Patrick Zahraj

(2) Nishesh Basavareddy vs (WC) Luca Sanchez

Jakub Paul vs (12) Marat Sharipov

(3) Matej Dodig vs Javier Barranco Cosano

(Alt) Michael Vrbensky vs (10) Robin Bertrand

(4) Max Houkes vs (WC) Pierre Antoine Faut

(Alt) Cyril Vandermeersch vs (11) Calvin Hemery

(5) Kimmer Coppejans vs Maxim Mrva

(WC) Felix Balshaw vs (8) Henri Squire

(6) Mikhail Kukushkin vs James Trotter

Florian Broska vs (9) Hynek Barton

Center Court – ore 10:00

Michael Vrbensky vs Robin Bertrand

Cyril Vandermeersch vs Calvin Hemery

Chris Rodesch vs Sean Cuenin

Mikhail Kukushkin vs James Trotter

Nishesh Basavareddy vs Luca Sanchez

Kimmer Coppejans vs Maxim Mrva

Court 1 – ore 10:00

Max Houkes vs Pierre Antoine Faut

Matej Dodig vs Javier Barranco Cosano

Florian Broska vs Hynek Barton

Loann Massard vs Patrick Zahraj

Jakub Paul vs Marat Sharipov

Felix Balshaw vs Henri Squire (Non prima 18:00)