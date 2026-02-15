ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding. Sfida Berrettini vs Sonego al primo turno
ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo vs Mariano Navone
Cristian Garin vs Thiago Agustin Tirante
Alejandro Tabilo vs Emilio Nava
Qualifier / Lucky Loser vs (6) Alexandre Muller
(3) Joao Fonseca vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Ignacio Buse
Lorenzo Sonego vs Matteo Berrettini
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Daniel Altmaier
(8) Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Comesana
(WC) Luis “Guto” Miguel vs Qualifier / Lucky Loser
Damir Dzumhur vs Pedro Martinez
Carlos Taberner vs (4) Sebastian Baez
(5) Camilo Ugo Carabelli vs Roman Andres Burruchaga
(WC) Gustavo Heide vs Vit Kopriva
Yannick Hanfmann vs (WC) Joao Lucas Reis Da Silva
Juan Manuel Cerundolo vs (2) Luciano Darderi
4 commenti
FONSECA
BAEZ
CERUNDOLO
DARDERI
TABILLO
BERRETTINI
ETCHEVERRY
CARABELLI
FONSECA
DARDERI
CERUNDOLO
ETCHEVERRY
TABILO
QUALIFICATO
BAEZ
KOPRIVA
Peccato per il derby al primo turno, entrambi i nostri senatori avrebbero bisogno di vittorie e fiducia per risalire la china. Certo che vedere Lucio TDS #2 in un 500…
Darderi
F.Cerundolo
Fonseca
Baez
Tabilo
Berrettini
Etcheverry
Ugo