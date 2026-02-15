Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding. Sfida Berrettini vs Sonego al primo turno

15/02/2026 01:07 4 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Cerundolo ARG vs Mariano Navone ARG
Cristian Garin CHI vs Thiago Agustin Tirante ARG
Alejandro Tabilo CHI vs Emilio Nava USA
Qualifier / Lucky Loser vs (6) Alexandre Muller FRA

(3) Joao Fonseca BRA vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Ignacio Buse PER
Lorenzo Sonego ITA vs Matteo Berrettini ITA
Qualifier / Lucky Loser vs (7) Daniel Altmaier GER

(8) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Francisco Comesana ARG
(WC) Luis “Guto” Miguel BRA vs Qualifier / Lucky Loser
Damir Dzumhur BIH vs Pedro Martinez ESP
Carlos Taberner ESP vs (4) Sebastian Baez ARG

(5) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
(WC) Gustavo Heide BRA vs Vit Kopriva CZE
Yannick Hanfmann GER vs (WC) Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Juan Manuel Cerundolo ARG vs (2) Luciano Darderi ITA

4 commenti

utente non registrato 15-02-2026 02:37

FONSECA

BAEZ

CERUNDOLO
DARDERI

TABILLO
BERRETTINI
ETCHEVERRY
CARABELLI

 4
andre84 15-02-2026 01:52

FONSECA

DARDERI

CERUNDOLO
ETCHEVERRY

TABILO
QUALIFICATO
BAEZ
KOPRIVA

 3
Silvio (Guest) 15-02-2026 01:18

Peccato per il derby al primo turno, entrambi i nostri senatori avrebbero bisogno di vittorie e fiducia per risalire la china. Certo che vedere Lucio TDS #2 in un 500…

 2
verygabry 15-02-2026 01:11

Darderi

F.Cerundolo

Fonseca
Baez

Tabilo
Berrettini
Etcheverry
Ugo

 1
