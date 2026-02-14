Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 New Dehli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Due azzurri nelle quali

14/02/2026 15:34 4 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007

IND Challenger 75 New Dehli – Tabellone Principale – hard
(1) Dane Sweeny AUS vs Beibit Zhukayev KAZ
Stefanos Sakellaridis GRE vs Qualifier
(PR) Philip Sekulic AUS vs Dimitar Kuzmanov BUL
(WC) Manas Dhamne IND vs (8) Rio Noguchi JPN

(4) Federico Agustin Gomez ARG vs Felix Gill GBR
Petr Bar Biryukov RUS vs (WC) Digvijaypratap Singh IND
Edas Butvilas LTU vs Michael Geerts BEL
(WC) Karan Singh IND vs (7) Daniel Michalski POL

(5) Oliver Crawford GBR vs Duje Ajdukovic CRO
(Alt) Sanhui Shin KOR vs (PR) Ilya Ivashka BLR
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (3) Jay Clarke GBR

(6) Federico Cina ITA vs Qualifier
(Alt) David Jorda Sanchis ESP vs Sumit Nagal IND
Alastair Gray GBR vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva POR vs (2) Rei Sakamoto JPN

IND Challenger 75 New Dehli – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Denis Yevseyev KAZ vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Alexander Donski BUL vs (12) S D Prajwal Dev IND

(2) Ioannis Xilas GRE vs (WC) Ishaque Eqbal IND
Sidharth Rawat IND vs (10) Eric Vanshelboim UKR

(3) Hyeon Chung KOR vs (Alt) Nitin Kumar Sinha IND
(WC) Ramkumar Ramanathan IND vs (8) Tsung-Hao Huang TPE

(4) Maks Kasnikowski POL vs (Alt) Timofei Derepasko RUS
(Alt) Grigoriy Lomakin KAZ vs (11) Egor Agafonov RUS

(5) Lorenzo Carboni ITA vs (Alt) Manish Sureshkumar IND
(Alt) Uisung Park KOR vs (9) Mukund Sasikumar IND

(6) Luca Castelnuovo SUI vs (WC) Parth Aggarwal IND
(WC) Udit Kamboj IND vs (7) Alexandr Binda ITA

Centre Court – ore 05:30
Udit Kamboj IND vs Alexandr Binda ITA
Alexander Donski BUL vs S D Prajwal Dev IND
Hyeon Chung KOR vs Nitin Kumar Sinha IND
Uisung Park KOR vs Mukund Sasikumar IND (Non prima 09:30)

Court 1 – ore 05:30
Sidharth Rawat IND vs Eric Vanshelboim UKR
Luca Castelnuovo SUI vs Parth Aggarwal IND
Lorenzo Carboni ITA vs Manish Sureshkumar IND
Ramkumar Ramanathan IND vs Tsung-Hao Huang TPE (Non prima 09:30)

Court 2 – ore 05:30
Ioannis Xilas GRE vs Ishaque Eqbal IND
Denis Yevseyev KAZ vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Grigoriy Lomakin KAZ vs Egor Agafonov RUS
Maks Kasnikowski POL vs Timofei Derepasko RUS (Non prima 09:30)

4 commenti

Gianni11 14-02-2026 16:18

Sakamoto

Butvilas

Dhamne
Ajdukovic

Sweeny
Gomez
Q
Cinà

 4
Tasso73 14-02-2026 16:01

GOMEZ

CLARKE

SWEENY
SAKAMOTO

SEKULIC
BUTVILAS
IVASHKA
QUALIFIER

 3
Lollo99 14-02-2026 15:40

Sweeny

Clarke

Butvilas
Nagal

Sekulic
Gomez
Ajdukovic
Sakamoto

 2
nico 14-02-2026 15:39

Sweeny

Sakamoto

Bar
Crawford

Noguchi
Michalski
Clarke
Cina’

 1
