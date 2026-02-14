Challenger 75 New Dehli: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Due azzurri nelle quali
Challenger 75 New Dehli – Tabellone Principale – hard
(1) Dane Sweeny vs Beibit Zhukayev
Stefanos Sakellaridis vs Qualifier
(PR) Philip Sekulic vs Dimitar Kuzmanov
(WC) Manas Dhamne vs (8) Rio Noguchi
(4) Federico Agustin Gomez vs Felix Gill
Petr Bar Biryukov vs (WC) Digvijaypratap Singh
Edas Butvilas vs Michael Geerts
(WC) Karan Singh vs (7) Daniel Michalski
(5) Oliver Crawford vs Duje Ajdukovic
(Alt) Sanhui Shin vs (PR) Ilya Ivashka
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (3) Jay Clarke
(6) Federico Cina vs Qualifier
(Alt) David Jorda Sanchis vs Sumit Nagal
Alastair Gray vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva vs (2) Rei Sakamoto
Challenger 75 New Dehli – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Denis Yevseyev vs Mitsuki Wei Kang Leong
Alexander Donski vs (12) S D Prajwal Dev
(2) Ioannis Xilas vs (WC) Ishaque Eqbal
Sidharth Rawat vs (10) Eric Vanshelboim
(3) Hyeon Chung vs (Alt) Nitin Kumar Sinha
(WC) Ramkumar Ramanathan vs (8) Tsung-Hao Huang
(4) Maks Kasnikowski vs (Alt) Timofei Derepasko
(Alt) Grigoriy Lomakin vs (11) Egor Agafonov
(5) Lorenzo Carboni vs (Alt) Manish Sureshkumar
(Alt) Uisung Park vs (9) Mukund Sasikumar
(6) Luca Castelnuovo vs (WC) Parth Aggarwal
(WC) Udit Kamboj vs (7) Alexandr Binda
Centre Court – ore 05:30
Udit Kamboj vs Alexandr Binda
Alexander Donski vs S D Prajwal Dev
Hyeon Chung vs Nitin Kumar Sinha
Uisung Park vs Mukund Sasikumar (Non prima 09:30)
Court 1 – ore 05:30
Sidharth Rawat vs Eric Vanshelboim
Luca Castelnuovo vs Parth Aggarwal
Lorenzo Carboni vs Manish Sureshkumar
Ramkumar Ramanathan vs Tsung-Hao Huang (Non prima 09:30)
Court 2 – ore 05:30
Ioannis Xilas vs Ishaque Eqbal
Denis Yevseyev vs Mitsuki Wei Kang Leong
Grigoriy Lomakin vs Egor Agafonov
Maks Kasnikowski vs Timofei Derepasko (Non prima 09:30)
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
Sakamoto
Butvilas
Dhamne
Ajdukovic
Sweeny
Gomez
Q
Cinà
GOMEZ
CLARKE
SWEENY
SAKAMOTO
SEKULIC
BUTVILAS
IVASHKA
QUALIFIER
Sweeny
Clarke
Butvilas
Nagal
Sekulic
Gomez
Ajdukovic
Sakamoto
Sweeny
Sakamoto
Bar
Crawford
Noguchi
Michalski
Clarke
Cina’