ATP 500 Doha: Il Tabellone Principale. Alcaraz e Sinner la storia infinita. Primo turno ostico per entrambi
ATP 500 Doha – Tabellone Principale – hard
(1) Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech
Valentin Royer vs Qualifier
Marton Fucsovics vs (WC) Hady Habib
Jaume Munar vs (7) Karen Khachanov
(4) Daniil Medvedev vs (PR) Juncheng Shang
(WC) Moez Echargui vs Stefanos Tsitsipas
Ugo Humbert vs Fabian Marozsan
Jesper de Jong vs (5) Andrey Rublev
(8) Jiri Lehecka vs Jenson Brooksby
Zizou Bergs vs Giovanni Mpetshi Perricard
Arthur Fils vs Kamil Majchrzak
Qualifier vs (3) Alexander Bublik
(6) Jakub Mensik vs Qualifier
(PR) Zhizhen Zhang vs Qualifier
(WC) Mubarak Shannan Zayid vs Alexei Popyrin
Tomas Machac vs (2) Jannik Sinner
Ma chi ci crede,io no !
A occhio e, visto lo stato di forma del ceko, sembra leggermente più ostica la partita di Carlos. Il Francese lo ha già messo in difficoltà più volte.
Sorteggio fortunatissimo per Sinner : non ha beccato Nonno GiocoVIC !
Eh, se po gnaa scherzaa adèsss … su su, non fate quelle facce li, è ? Se non si può nemmeno scherzare, allora ditelo ! 😆
VUOI VEDERE CHE … forse Popyrin ne vince una ogni tanto ? Anzi : ogni tantissimo a ben vedere !
Beh oddio ostici…dal numero 1 e 2 del mondo mi aspetto che vincano senza problemi! Basta lamentarsi dei sorteggi
SINNER
ALCARAZ
MEDVEDEV
LEHECKA
KHACHANOV
RUBLEV
BUBLIK
MENSIK
Ma primo turno ostico per entrambi dove?
Sinner gioca con uno che ha vinto un torneo meno di un mese fa,Alcaraz col perdentone francese che l’unica cosa che ha vinto sarà un torneo a canasta
Il numero 30 e 31 della classifica sono diventati ostici per Alcaraz e Sinner!!!
Bublik purtroppo è dalla parte di sinner….e te pareva?
