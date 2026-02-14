ATP 500 Doha ATP, Copertina

ATP 500 Doha: Il Tabellone Principale. Alcaraz e Sinner la storia infinita. Primo turno ostico per entrambi

14/02/2026 12:51 13 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

QAT ATP 500 Doha – Tabellone Principale – hard
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA
Valentin Royer FRA vs Qualifier
Marton Fucsovics HUN vs (WC) Hady Habib LBN
Jaume Munar ESP vs (7) Karen Khachanov RUS

(4) Daniil Medvedev RUS vs (PR) Juncheng Shang CHN
(WC) Moez Echargui TUN vs Stefanos Tsitsipas GRE
Ugo Humbert FRA vs Fabian Marozsan HUN
Jesper de Jong NED vs (5) Andrey Rublev RUS

(8) Jiri Lehecka CZE vs Jenson Brooksby USA
Zizou Bergs BEL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Arthur Fils FRA vs Kamil Majchrzak POL
Qualifier vs (3) Alexander Bublik KAZ

(6) Jakub Mensik CZE vs Qualifier
(PR) Zhizhen Zhang CHN vs Qualifier
(WC) Mubarak Shannan Zayid QAT vs Alexei Popyrin AUS
Tomas Machac CZE vs (2) Jannik Sinner ITA

13 commenti. Lasciane uno!

Peter (Guest) 14-02-2026 13:52

Scritto da il capitano
Il numero 30 e 31 della classifica sono diventati ostici per Alcaraz e Sinner!!!

Ma chi ci crede,io no !

 13
+1: il capitano
Sudtyrol (Guest) 14-02-2026 13:44

A occhio e, visto lo stato di forma del ceko, sembra leggermente più ostica la partita di Carlos. Il Francese lo ha già messo in difficoltà più volte.

 12
In telli genzarti ficiale (Guest) 14-02-2026 13:39

Sorteggio fortunatissimo per Sinner : non ha beccato Nonno GiocoVIC !
Eh, se po gnaa scherzaa adèsss … su su, non fate quelle facce li, è ? Se non si può nemmeno scherzare, allora ditelo ! 😆


VUOI VEDERE CHE … forse Popyrin ne vince una ogni tanto ? Anzi : ogni tantissimo a ben vedere !

 11
In telli genzarti ficiale (Guest) 14-02-2026 13:37

 10
Silvy__89 (Guest) 14-02-2026 13:28

Beh oddio ostici…dal numero 1 e 2 del mondo mi aspetto che vincano senza problemi! Basta lamentarsi dei sorteggi

 9
rafapedo 14-02-2026 13:26

SINNER

ALCARAZ

MEDVEDEV
LEHECKA

KHACHANOV
RUBLEV
BUBLIK
MENSIK

 8
Luca (Guest) 14-02-2026 13:23

Ma primo turno ostico per entrambi dove?

Sinner gioca con uno che ha vinto un torneo meno di un mese fa,Alcaraz col perdentone francese che l’unica cosa che ha vinto sarà un torneo a canasta

 7
il capitano 14-02-2026 13:22

Il numero 30 e 31 della classifica sono diventati ostici per Alcaraz e Sinner!!!

 6
patrick 14-02-2026 13:11

SINNER

ALCARAZ

MEDVEDEV
LEHECKA

KHACHANOV
RUBLEV
BUBLIK
MENSIK

 5
brizz 14-02-2026 13:11

sinner

alcaraz

medvedev
bublik

munar
humbert
bergs
mensik

 4
miky85 14-02-2026 13:09

Sinner

Alcaraz

Humbert
Bublik

Khachanov
Medvedev
Mpetshi
Mensik

 3
Onurb (Guest) 14-02-2026 13:06

Bublik purtroppo è dalla parte di sinner….e te pareva?

 2
akgul num.1 14-02-2026 12:59

ALCARAZ

SINNER

TSITSIPAS
LEHECKA

MUNAR
RUBLEV
FILS
MENSIK

 1
