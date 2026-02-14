WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale. Mancano le prime due del mondo. Jasmine Paolini testa di serie n.6
WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale (parte alta) – hard
(1) Elena Rybakina vs Bye
Tatjana Maria vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Emma Raducanu
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (15) Karolina Muchova
(9) Belinda Bencic vs Jessica Bouzas Maneiro
(WC) Zeynep Sonmez vs (WC) Sara Bejlek
Katerina Siniakova vs Paula Badosa
Bye vs (7) Elina Svitolina
(3) Coco Gauff vs Bye
Jelena Ostapenko vs Anna Kalinskaya
Marie Bouzkova vs Elise Mertens
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (14) Emma Navarro
(10) Linda Noskova vs Ann Li
Sorana Cirstea vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Alexandra Eala
Bye vs (6) Jasmine Paolini
WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale (parte bassa) – hard
(8) Ekaterina Alexandrova vs Bye
(WC) Lulu Sun vs Magda Linette
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Qinwen Zheng
Sofia Kenin vs (12) Clara Tauson
(16) Iva Jovic vs Maria Sakkari
Diana Shnaider vs Maya Joint
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Bye vs (4) Jessica Pegula
(5) Mirra Andreeva vs Bye
Laura Siegemund vs Daria Kasatkina
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Cristina Bucsa
Jaqueline Cristian vs (11) Victoria Mboko
(13) Liudmila Samsonova vs Leylah Fernandez
Dayana Yastremska vs (WC) Janice Tjen
Anastasia Pavlyuchenkova vs Barbora Krejcikova
Bye vs (2) Amanda Anisimova
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Dubai, WTA 1000 Dubai 2026
Per ora due (rimpiazzano Sabalenka e Swiatek che hanno dato forfait dopo l’inizio delle quali)
Ma Mboko e Andreeva quante volte devono giocare contro quest’anno?
Ma Mboko e Andreeva quante volte devono giocare contro quest’anno?
Paolini … È dura !
ma quante LL ci saranno?