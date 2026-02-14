WTA 1000 Dubai Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale. Mancano le prime due del mondo. Jasmine Paolini testa di serie n.6

14/02/2026 12:24 13 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

ARE WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale (parte alta) – hard
(1) Elena Rybakina KAZ vs Bye
Tatjana Maria GER vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Emma Raducanu GBR
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (15) Karolina Muchova CZE

(9) Belinda Bencic SUI vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
(WC) Zeynep Sonmez TUR vs (WC) Sara Bejlek CZE
Katerina Siniakova CZE vs Paula Badosa ESP
Bye vs (7) Elina Svitolina UKR

(3) Coco Gauff USA vs Bye
Jelena Ostapenko LAT vs Anna Kalinskaya RUS
Marie Bouzkova CZE vs Elise Mertens BEL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (14) Emma Navarro USA

(10) Linda Noskova CZE vs Ann Li USA
Sorana Cirstea ROU vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Alexandra Eala PHI
Bye vs (6) Jasmine Paolini ITA




ARE WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale (parte bassa) – hard
(8) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
(WC) Lulu Sun NZL vs Magda Linette POL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Qinwen Zheng CHN
Sofia Kenin USA vs (12) Clara Tauson DEN

(16) Iva Jovic USA vs Maria Sakkari GRE
Diana Shnaider RUS vs Maya Joint AUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Bye vs (4) Jessica Pegula USA

(5) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Laura Siegemund GER vs Daria Kasatkina AUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Cristina Bucsa ESP
Jaqueline Cristian ROU vs (11) Victoria Mboko CAN

(13) Liudmila Samsonova RUS vs Leylah Fernandez CAN
Dayana Yastremska UKR vs (WC) Janice Tjen INA
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Barbora Krejcikova CZE
Bye vs (2) Amanda Anisimova USA

TAG: , ,

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JOA20 (Guest) 14-02-2026 13:52

Scritto da Laura
ma quante LL ci saranno?

Per ora due (rimpiazzano Sabalenka e Swiatek che hanno dato forfait dopo l’inizio delle quali)

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Polpo Paul 14-02-2026 13:43

Ma Mboko e Andreeva quante volte devono giocare contro quest’anno?

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Polpo Paul 14-02-2026 13:43

Ma Mboko e Andreeva quante volte devono giocare contro quest’anno?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 14-02-2026 13:37

Paolini … È dura !

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 14-02-2026 13:35

@ Betafasan (#4562555)

LL

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 14-02-2026 13:35

10 L??!!!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 14-02-2026 13:19

RYBAKINA

PEGULA

GAUFF
ANISIMOVA

SVITOLINA
PAOLINI
ALEXANDROVA
ANDREEVA

MUCHOVA
BENCIC
NAVARRO
NOSKOVA
TAUSON
JOVIC
MBOKO
SAMSONOVA

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 14-02-2026 13:17

RYBAKINA

PEGULA

GAUFF
ANISIMOVA

SVITOLINA
PAOLINI
ALEXANDROVA
ANDREEVA

MUCHOVA
BENCIC
NAVARRO
NOSKOVA
ALEXANDROVA
JOVIC
MBOKO
SAMSONOVA

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 14-02-2026 13:15

Pegula

Rybakina

Gauff
Mboko

Svitolina
Noskova
Linette
Anisimova

Q
Bencic
Bouzkova
Paolini
Zheng
Sakkari
Kasatkina
Fernandez

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 14-02-2026 12:50

rybakina

anisimova

ostapenko
zheng

svitolina
paolini
pegula
andreeva

raducanu
bencic
navarro
cirstea
alexandrova
iovic
mboko
samsonova

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 14-02-2026 12:48

ANISIMOVA

RYBAKINA

NOSKOVA
ALEXANDROVA

SVITOLINA
KALINSKAYA
PEGULA
ANDREEVA

MUCHOVA
BENCIC
NAVARRO
PAOLINI
TAUSON
JOVIC
MBOKO
SAMSONOVA

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 14-02-2026 12:32

Andreeva

Rybakina

Paolini
Tauson

Bencic
Gauff
Jovic
Anisimova

Raducanu
Svitolina
Mertens
Cirstea
Alexandrova
Jovic
Mboko
Fernandez

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Laura (Guest) 14-02-2026 12:28

ma quante LL ci saranno?

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan