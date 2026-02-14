Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Semifinali, cemento

ATP Tenerife Pablo Llamas Ruiz [7] • Pablo Llamas Ruiz [7] 0 4 3 Lloyd Harris [6] Lloyd Harris [6] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Llamas Ruiz 3-2 L. Harris 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Llamas Ruiz 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-1 → 3-1 L. Harris 0-15 40-40 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Harris 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Harris 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Harris 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Pablo Llamas Ruizvs Lloyd Harris

Daniel Merida vs Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

Filip Duda / David Poljak vs Luka Mikrut / Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Pau N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] 1 6 13 Jakub Paul / Matej Vocel [2] Jakub Paul / Matej Vocel [2] 6 3 11 Vincitore: Balaji / Oberleitner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 N. Balaji / Oberleitner 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paul / Vocel 0-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Paul / Vocel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Paul / Vocel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Paul / Vocel 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Paul / Vocel 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 J. Paul / Vocel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Balaji / Oberleitner 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Paul / Vocel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Paul / Vocel 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

N.Sriram Balaji/ Neil Oberleitnervs Jakub Paul/ Matej Vocel

Raphael Collignon vs Clement Tabur (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi vs Henri Squire (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Semifinali, cemento

ATP Chennai Maks Kasnikowski Maks Kasnikowski 3 6 5 Federico Agustin Gomez [2] Federico Agustin Gomez [2] 6 2 7 Vincitore: Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Kasnikowski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kasnikowski 0-15 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 3-3 M. Kasnikowski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Agustin Gomez 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Kasnikowski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kasnikowski 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 M. Kasnikowski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Kasnikowski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 M. Kasnikowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Kasnikowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kasnikowski 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 2-3 → 3-3 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Agustin Gomez 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Federico Agusti Gomezvs Maks Kasnikowski

Frederico Ferreira Silva vs Ilia Simakin



ATP Chennai Frederico Ferreira Silva [6] Frederico Ferreira Silva [6] 6 6 Ilia Simakin [4] Ilia Simakin [4] 4 2 Vincitore: Ferreira Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 I. Simakin 0-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 I. Simakin 0-15 0-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 ace 2-1 → 3-1 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 30-30 2-0 → 2-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Simakin 0-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Simakin 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 5-3 → 5-4 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 I. Simakin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Simakin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 F. Ferreira Silva 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 I. Simakin 30-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Simakin 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Jay Clarke / Mukund Sasikumar (Non prima 12:30)



ATP Chennai Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1] Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1] 6 6 Jay Clarke / Mukund Sasikumar Jay Clarke / Mukund Sasikumar 4 4 Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Clarke / Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Clarke / Sasikumar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Clarke / Sasikumar 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Clarke / Sasikumar 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Clarke / Sasikumar 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Clarke / Sasikumar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Clarke / Sasikumar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Clarke / Sasikumar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Clarke / Sasikumar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Clarke / Sasikumar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann/ Andres Martinvs Alafia Ayeni/ Keegan Smith

Stefan Dostanic vs Andres Andrade (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau vs Andre Ilagan



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Semifinali, cemento

A. Bolt 🇦🇺 b H. Moriya 🇯🇵 6-3 3-6 6-3

Z. Zhang 🇨🇳 b R. Sakamoto 🇯🇵 6-1 6-4

Matt Hulme / Kody Pearson vs Jake Delaney / Marc Polmans



ATP Brisbane Matt Hulme / Kody Pearson [3] Matt Hulme / Kody Pearson [3] 2 3 Jake Delaney / Marc Polmans [2] Jake Delaney / Marc Polmans [2] 6 6 Vincitore: Delaney / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Hulme / Pearson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Delaney / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 J. Delaney / Polmans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Delaney / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Delaney / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Hulme / Pearson 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Delaney / Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Delaney / Polmans 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Delaney / Polmans 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 0-2 → 1-2 J. Delaney / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Hulme / Pearson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

SHOW COURT 1 – ore 03:00

Matt Hulme / Kody Pearson vs Joshua Charlton / Matthew Romios



ATP Brisbane Joshua Charlton / Matthew Romios [1] Joshua Charlton / Matthew Romios [1] 6 4 Matt Hulme / Kody Pearson [3] Matt Hulme / Kody Pearson [3] 7 6 Vincitore: Hulme / Pearson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Charlton / Romios 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Hulme / Pearson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 J. Charlton / Romios 0-15 15-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Charlton / Romios 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Hulme / Pearson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Charlton / Romios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Charlton / Romios 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Charlton / Romios 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Hulme / Pearson 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 5-6 J. Charlton / Romios 0-15 15-15 15-30 30-30 4-5 → 5-5 M. Hulme / Pearson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-4 → 4-5 J. Charlton / Romios 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Hulme / Pearson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Charlton / Romios 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Hulme / Pearson 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Charlton / Romios 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Hulme / Pearson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Charlton / Romios 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Hulme / Pearson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jake Delaney / Marc Polmans vs Ty Host / Duje Markovina (Non prima 08:30)

