Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

14/02/2026 09:57 1 commento
Lloyd Harris nella foto
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – Semifinali, cemento

Tenerife Arena – ore 12:30
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Lloyd Harris RSA
ATP Tenerife
Pablo Llamas Ruiz [7]
0
4
3
Lloyd Harris [6]
0
6
2
Mostra dettagli

Daniel Merida ESP vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / David Poljak CZE vs Luka Mikrut CRO / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE
ATP Pau
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
1
6
13
Jakub Paul / Matej Vocel [2]
6
3
11
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Clement Tabur FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Henri Squire GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 06:30
Federico Agusti Gomez ARG vs Maks Kasnikowski POL
ATP Chennai
Maks Kasnikowski
3
6
5
Federico Agustin Gomez [2]
6
2
7
Vincitore: Gomez
Mostra dettagli

Frederico Ferreira Silva POR vs Ilia Simakin RUS

ATP Chennai
Frederico Ferreira Silva [6]
6
6
Ilia Simakin [4]
4
2
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Jay Clarke GBR / Mukund Sasikumar IND (Non prima 12:30)

ATP Chennai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1]
6
6
Jay Clarke / Mukund Sasikumar
4
4
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Mostra dettagli





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Ronald Hohmann USA / Andres Martin USA vs Alafia Ayeni USA / Keegan Smith USA
Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Andres Andrade ECU (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – Semifinali, cemento

PAT RAFTER ARENA – ore 02:00
A. Bolt 🇦🇺 b H. Moriya 🇯🇵 6-3 3-6 6-3

Z. Zhang 🇨🇳 b R. Sakamoto 🇯🇵 6-1 6-4

Matt Hulme AUS / Kody Pearson AUS vs Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS

ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
2
3
Jake Delaney / Marc Polmans [2]
6
6
Vincitore: Delaney / Polmans
Mostra dettagli





SHOW COURT 1 – ore 03:00
Matt Hulme AUS / Kody Pearson AUS vs Joshua Charlton AUS / Matthew Romios AUS

ATP Brisbane
Joshua Charlton / Matthew Romios [1]
6
4
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
7
6
Vincitore: Hulme / Pearson
Mostra dettagli

Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS vs Ty Host AUS / Duje Markovina AUS (Non prima 08:30)

ATP Brisbane
Ty Host / Duje Markovina
4
4
Jake Delaney / Marc Polmans [2]
6
6
Vincitore: Delaney / Polmans
Mostra dettagli

1 commento

MAURO (Guest) 14-02-2026 10:31

PAU: 2 francesi in semifinale;
BRISBANE: 1 australiano in finale;
TENERIFE: 3 spagnoli in semifinale;
BATON ROUGE: 2 americani in semifinale;
CHENNAI: nessun indiano in semifinale, ma il tennis indiano e’ ai minimi storici

