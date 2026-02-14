Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)

14/02/2026 09:31 1 commento
Andrea Pellegrino nella foto
ARE ATP 500 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand 1 – ore 09:00
Quentin Halys FRA vs Mert Alkaya TUR
ATP Doha
Quentin Halys [1]
0
6
5
Mert Alkaya
0
3
3
Pablo Carreno Busta ESP vs Reda Bennani MAR







Grandstand 2 – ore 09:00
Aleksandar Vukic AUS vs Pierre-Hugues Herbert FRA

ATP Doha
Aleksandar Vukic [2]
A
4
3
Pierre-Hugues Herbert
40
6
3
Roberto Carballes Baena ESP vs Lucas Miedler AUT (Non prima 13:00)







Grandstand 3 – ore 09:00
Shintaro Mochizuki JPN vs Ghanim Al Sulaiti QAT

ATP Doha
Shintaro Mochizuki [4]
6
6
Ghanim Al Sulaiti
0
1
Vincitore: Mochizuki
Nikoloz Basilashvili GEO vs Elias Ymer SWE

ATP Doha
Nikoloz Basilashvili
0
1
Elias Ymer
0
1
Ghanim Al Sulaiti QAT / Mert Alkaya TUR vs Quentin Halys FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 12:30)







Court 4 – ore 09:00
James McCabe AUS vs Jan Choinski GBR

ATP Doha
James McCabe
40
4
3
Jan Choinski [7]
30
6
2
Marco Trungelliti ARG vs Billy Harris GBR



Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL (Non prima 12:30)











BRA ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno Qualificazione – hard

Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Igor Marcondes BRA
Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA / Luis “Guto” Miguel BRA vs Pedro Martinez ESP / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare





Quadra 1 – ore 20:00
Jaime Faria POR vs Nicolas Jarry CHI

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Jean-Julien Rojer NED vs Nicolas Barrientos COL / Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare





Quadra 2 – ore 20:00
Elmer Moller DEN vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare





Quadra 4 – ore 20:00
Andrea Pellegrino ITA vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare










USA ATP 250 Delray Beach – 1° Turno Qualificazione – hard

Center Court – ore 16:00
Yibing Wu CHN vs Colton Smith USA
Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Liam Draxl CAN

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 16:00
Yoshihito Nishioka JPN vs Coleman Wong HKG
Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Willwerth USA vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

givaldo barbosa (Guest) 14-02-2026 10:08

Speriamo che a Passaro non venga la moller pure stavolta.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!