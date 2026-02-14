ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)

Andrea Pellegrino nella foto
ATP 500 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard
Grandstand 1 – ore 09:00
Quentin Halys
vs Mert Alkaya
ATP Doha
Quentin Halys [1]
0
6
5
Mert Alkaya•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-2 → 2-2
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. Alkaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Alkaya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
Pablo Carreno Busta vs Reda Bennani
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 2 – ore 09:00
Aleksandar Vukic vs Pierre-Hugues Herbert
ATP Doha
Aleksandar Vukic [2]•
A
4
3
Pierre-Hugues Herbert
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Herbert
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Vukic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Vukic
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Vukic
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
A. Vukic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
P. Herbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Roberto Carballes Baena vs Lucas Miedler (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand 3 – ore 09:00
Shintaro Mochizuki vs Ghanim Al Sulaiti
ATP Doha
Shintaro Mochizuki [4]
6
6
Ghanim Al Sulaiti
0
1
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
A-40
5-1 → 6-1
G. Al Sulaiti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
df
4-1 → 5-1
G. Al Sulaiti
15-0
15-15
df
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
G. Al Sulaiti
0-15
df
30-15
40-15
40-30
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
S. Mochizuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
G. Al Sulaiti
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Nikoloz Basilashvili vs Elias Ymer
ATP Doha
Nikoloz Basilashvili
0
1
Elias Ymer•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ghanim Al Sulaiti / Mert Alkaya vs Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
James McCabe vs Jan Choinski
ATP Doha
James McCabe
40
4
3
Jan Choinski [7]•
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. McCabe
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Choinski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
2-1 → 2-2
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Marco Trungelliti vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Victor Cornea / Szymon Walkow (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – 1° Turno Qualificazione – hard
Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Chun-Hsin Tseng
vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide / Luis “Guto” Miguel vs Pedro Martinez / Camilo Ugo Carabelli
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 20:00
Jaime Faria vs Nicolas Jarry
Il match deve ancora iniziare
Tomas Barrios Vera vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Jean-Julien Rojer vs Nicolas Barrientos / Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 20:00
Elmer Moller vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Quadra 4 – ore 20:00
Andrea Pellegrino vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Daniel Elahi Galan vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Delray Beach – 1° Turno Qualificazione – hard
Center Court – ore 16:00
Yibing Wu
vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Zachary Svajda vs Liam Draxl
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Rinky Hijikata
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Yoshihito Nishioka
vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Tristan Schoolkate vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Dalibor Svrcina vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Willwerth vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Nicolas Moreno De Alboran
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Speriamo che a Passaro non venga la moller pure stavolta.