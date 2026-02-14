WTA 1000 Dubai Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Cocciaretto lotta e supera le qualificazioni: annullati tre match point

14/02/2026 13:40 7 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Elisabetta Cocciaretto conquista il tabellone principale del WTA 1000 di Dubai al termine di una vera e propria battaglia nelle qualificazioni.
La 25enne di Fermo, numero 57 del ranking mondiale ma destinata a rientrare in top 40 grazie ai quarti raggiunti in Qatar da lucky loser, era la quinta testa di serie delle “quali”. Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro Donna Vekić, l’azzurra ha completato l’opera nel turno decisivo.
Contro la russa Anastasia Zakharova, numero 105 WTA, Cocciaretto si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7(3) 7-5 al termine di un match durato quasi tre ore. Decisivo il decimo game del terzo set, quando l’azzurra, al servizio, ha annullato tre match point consecutivi, cambiando l’inerzia dell’incontro prima di chiudere la sfida.

Per Cocciaretto si tratta della seconda partecipazione al WTA 1000 degli Emirati Arabi Uniti. Nel 2024, dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurra aveva eliminato all’esordio la belga Elise Mertens prima di arrendersi al secondo turno contro Coco Gauff.
L’italiana arriva nel main draw in grande fiducia, forte dei risultati recenti e di un ranking in netta risalita. Ora l’obiettivo è provare a ripetersi anche nel tabellone principale.

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Turno Qualificazione – hard

New Court 1 – ore 07:00
(1) Hailey Baptiste USA vs Rebecca Sramkova SVK Inizio 07:00
WTA Dubai
Hailey Baptiste [1]
0
3
5
0
Rebecca Sramkova
0
6
7
0
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Katie Volynets USA

WTA Dubai
Kimberly Birrell
0
6
6
0
Katie Volynets
0
3
1
0
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Dubai
Elisabetta Cocciaretto [5]
6
6
7
Anastasia Zakharova
2
7
5
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli



Court 2 – ore 07:00
Kamilla Rakhimova UZB vs Ella Seidel GER Inizio 07:00

WTA Dubai
Kamilla Rakhimova
6
6
4
Ella Seidel
1
7
6
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

(6) Magdalena Frech POL vs (13) Varvara Gracheva FRA

WTA Dubai
Magdalena Frech [6]
4
6
5
Varvara Gracheva [13]
6
4
7
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli

(3) Sonay Kartal GBR vs Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Dubai
Sonay Kartal [3]
0
4
3
0
Aliaksandra Sasnovich
0
6
6
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli




Court 4 – ore 07:00
Veronika Erjavec SLO vs Moyuka Uchijima JPN Inizio 07:00
WTA Dubai
Veronika Erjavec
0
6
3
0
Moyuka Uchijima
0
7
6
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

(4) Peyton Stearns USA vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Dubai
Peyton Stearns [4]
2
6
4
Elena-Gabriela Ruse [12]
6
4
6
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

TAG: ,

7 commenti

JOA20 (Guest) 14-02-2026 14:04

Betta sorteggiata contro Raducanu, non il massimo ma se non altro domani riposa

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
DavidAce 14-02-2026 13:53

Ha speso tantissimo ma l’ ha portata a casa con una tigna non comune….certo che non può fare i miracoli ogni partita… Non arriverà mai stabilmente nelle prime posizioni però nella storia ngola partita è in po’ come la Ostapenko….una che è meglio non incontrare perché quando è in fiducia ti può triturare…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-02-2026 13:50

Brava Coccia, ostinata a non accettare la sconfitta. Sotto 0–40 ha infilato 5 punti di fila ed è andata a vincere

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: DavidAce
Non tennista (Guest) 14-02-2026 12:03

Brava la Ruse, posso ammirarla ancora al primo turno

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablox
Giallo Naso (Guest) 14-02-2026 10:32

@ Non tennista (#4562437)

ci speriamo, ma ha fatto un tour de force clamoroso.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 14-02-2026 09:35

Forza Betta, a questo giro evitiamo di puntare sul ripescaggio

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Taxi Driver
Non tennista (Guest) 14-02-2026 09:32

Se Cocciaretto supera la qualifica spero in una sua
definitiva esplosione in questo torneo 💣 💥

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: DavidAce
-1: Taxi Driver