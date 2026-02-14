WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Cocciaretto lotta e supera le qualificazioni: annullati tre match point

Elisabetta Cocciaretto conquista il tabellone principale del WTA 1000 di Dubai al termine di una vera e propria battaglia nelle qualificazioni.

La 25enne di Fermo, numero 57 del ranking mondiale ma destinata a rientrare in top 40 grazie ai quarti raggiunti in Qatar da lucky loser, era la quinta testa di serie delle “quali”. Dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro Donna Vekić, l’azzurra ha completato l’opera nel turno decisivo.

Contro la russa Anastasia Zakharova, numero 105 WTA, Cocciaretto si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7(3) 7-5 al termine di un match durato quasi tre ore. Decisivo il decimo game del terzo set, quando l’azzurra, al servizio, ha annullato tre match point consecutivi, cambiando l’inerzia dell’incontro prima di chiudere la sfida.

Per Cocciaretto si tratta della seconda partecipazione al WTA 1000 degli Emirati Arabi Uniti. Nel 2024, dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurra aveva eliminato all’esordio la belga Elise Mertens prima di arrendersi al secondo turno contro Coco Gauff.

L’italiana arriva nel main draw in grande fiducia, forte dei risultati recenti e di un ranking in netta risalita. Ora l’obiettivo è provare a ripetersi anche nel tabellone principale.

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Turno Qualificazione – hard

(1) Hailey Baptistevs Rebecca Sramkova

Kimberly Birrell vs Katie Volynets



(5) Elisabetta Cocciaretto vs Anastasia Zakharova



Court 2 – ore 07:00

Kamilla Rakhimova vs Ella Seidel Inizio 07:00



(6) Magdalena Frech vs (13) Varvara Gracheva



(3) Sonay Kartal vs Aliaksandra Sasnovich



Veronika Erjavecvs Moyuka Uchijima

(4) Peyton Stearns vs (12) Elena-Gabriela Ruse

