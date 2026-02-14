ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Luciano Darderi si gioca l’accesso alla finale a Buenos Aires. Bolelli-Vavassori quella a Rotterdam (LIVE)
ATP 250 Buenos Aires – Semifinali – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Andrea Collarini / Nicolas Kicker
Francisco Cerundolo vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 19:00)
Sebastian Baez vs Luciano Darderi (Non prima 21:00)
Estadio 2 – ore 17:30
Orlando Luz / Rafael Matos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
ATP 500 Rotterdam – Semifinali – Indoor Hard
Centre Court – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Ray Ho / Hendrik Jebens
Alex de Minaur vs Ugo Humbert (Non prima 15:00)
Alexander Bublik vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 19:30)
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP 500 Dallas – Semifinali – Hard
Center Court – ore 20:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Taylor Fritz vs Marin Cilic (Non prima 21:00)
Denis Shapovalov vs Ben Shelton (Non prima 00:00)
Evan King / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti
WTA 1000 Doha – Finale – hard
Centre Court – ore 13:30
(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic Inizio 13:30
(14) Karolina Muchova vs (10) Victoria Mboko Non prima 16:00
WTA 125 Oeiras – Semifinali – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Maja Chwalinska vs Darja Vidmanova Inizio 12:00
Matilde Jorge vs Alina Korneeva
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Carmen Corley / Ivana Corley Non prima 16:00
Bolelli/Vavassori diomio ma fino ai 50 anni?
Mboko con la poca esperienza,abituata a certi cliché,si troverà oggi ad affrontare un qualcosa di diverso,una mosca bianca, bisogna vedere se troverà difficoltà.
Bello vedere Muchova ancora protagonista,chi lo avrebbe detto domenica,lo ha detto qualcuno?
È comunque illegittimo vedere una tennista così capace,così talentuosa,con 3 semifinali e una finale slam,6 finali WTA, avere in bacheca solo il trofeo del Seul 2019.
Intanto complimenti a quelli che Hanno messo ieri la crocetta sul 6: i dischi raccolti dall’interno della gabbia dalla nostra incolpevole portiera di Hockey.
Vi verra spedita la giacca ufficiale della squadra azzurra, autografata da Petrecca.