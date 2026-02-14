Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Luciano Darderi si gioca l’accesso alla finale a Buenos Aires. Bolelli-Vavassori quella a Rotterdam (LIVE)

14/02/2026 09:32 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – Semifinali – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Luciano Darderi ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Estadio 2 – ore 17:30
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – Semifinali – Indoor Hard

Centre Court – ore 13:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER
Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Ugo Humbert FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – Semifinali – Hard

Center Court – ore 20:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA
Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Ben Shelton USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Evan King USA / John Peers AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Finale – hard

Centre Court – ore 13:30
(3) Su-Wei Hsieh TPE / (3) Jelena Ostapenko LAT vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

(14) Karolina Muchova CZE vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – Semifinali – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Maja Chwalinska POL vs Darja Vidmanova CZE Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Matilde Jorge POR vs Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

